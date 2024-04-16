Cezeri’nin icatları ve makinaları Rami Kütüphanesi’nde sergilenecek

Yaşadığı dönemin önemli mucit ve mühendislerinden sayılan, sibernetiğin ilk adımlarını attığı düşünülen Cezeri'nin, önemli icatları ve makineleri Rami Kütüphanesi'nde sergilenecek. İcatlara ve meraklı olanların ilgi ile gezecekleri Cezeri'nin icatları ve mekanaları sergisi 26 Nisan-26 Haziran 08.30-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

MUCİT CEZERİ KİMDİR?

Dünya'nın ilk makine mühendisi olarak görülen Cezeri, 12. ve 13. yüzyıllarda Diyarbakır, Cizre yöresinde yaşadı. Artuklu sarayında "reis el amal" (başmühendis) olarak 32 yıl görev yapan Cezeri, su saatleri, otomatlar, su kaldırma düzenekleri, fıskiyeler, şifreli anahtarlar ve daha pek çok mekanizmanın tasarımına imza attı.

Bilim tarihinde, sibernetik ve robot bilimi konusunda önemli çalışmalar yapan ilk bilim insanı kabul edilen Cezeri, aynı zamanda bu alanlarda farklı eserler de kaleme aldı.