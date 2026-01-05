“Change araç” soruşturmasında mağdur sayısı artıyor

Nevşehir'de faaliyet gösteren bir oto kaporta servisinde aracını tamir ettiren Menderes Ö., ekspertiz raporunda değişmesi gereken bazı parçaların yenilenmediğini, tamir edilerek tekrar araca takıldığını tespit etti. Bunun üzerine Menderes Ö., avukatı aracılığıyla Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Nevşehir'den Aksaray yönüne seyir halindeyken trafik kazası geçiren ve 68 ADY 327 plakalı aracı hasar gören Menderes Ö., aracını Yavuz A.'ya ait oto kaporta servisine teslim etti. Sigorta şirketi tarafından görevlendirilen eksper, hasarlı parçaların orijinal parçalarla değiştirilmesi gerektiğine dair rapor hazırladı. Ancak iddialara göre klima radyatörü ve farlar onarılarak tekrar kullanıldı, sol direk hava yastığı ise araca takılmadı. Tüm bu işlemlere rağmen araç sahibine 194 bin TL fatura çıkarıldığı öne sürüldü.

Yaşadığı durumu yargıya taşıyan Menderes Ö., benzer yöntemlerle çok sayıda vatandaşın mağdur edilmiş olabileceğini iddia etti. Öte yandan Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince otomotiv sektöründe yürütülen organize usulsüzlüklere yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmişti. Nevşehir merkezli olarak İstanbul, Adana ve Şanlıurfa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, motor ve şasi numaraları usulsüz şekilde değiştirilmiş 9 araç ele geçirildi.

Yapılan teknik ve fiziki takipte; şüphelilerin trafik kazası, yangın veya deprem nedeniyle ağır hasar gören araçlar ile hacizli, yakalamalı ya da yurt dışından getirilen yabancı plakalı araçları "change" yöntemiyle değiştirerek ve tamir süreçlerinde değiştirilmesi gereken parçaları değiştirmeyerek haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, şasi numaraları kesilen araçların şehir dışındaki boş arazilerde oluşturulan gizli alanlarda saklandığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.