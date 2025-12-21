‘Change’ operasyonunda 130 milyonluk vurgun

Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, yurtdışından getirilen araçların motor ve şasi numaralarını "change" yöntemiyle değiştirdikleri iddia edilen şüphelilere darbe vuruldu. Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gümrük İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara, İstanbul, Çorum ve Mersin'de yürütülen soruşturmada, İran, Irak, Gürcistan ve Bulgaristan'dan getirilen araçlara yönelik usulsüzlükler mercek altına alındı. Operasyonlarda 9 zanlı gözaltına alınırken 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Yapılan takipte, şüpheliler N.Y., H.N. ve S.S.'nin kendileri ile yakınlarına ait şirketler üzerinden karayoluyla yurtdışından getirilen araçları gümrük işlemlerinden geçirerek Türkiye'ye soktukları belirlendi. Bu araçların motor ve şasi numaralarının ise Kahramankazan ilçesi Saray Mahallesi'ndeki bir işyerinde kazalı araçların numaralarıyla değiştirildiği tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık 130 milyon lira olan 42 aracın "change" işlemine tabi tutulduğu, bunlardan 24'ünün satılarak haksız kazanç sağlandığı belirlendi. 8 araca el konulurken 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.