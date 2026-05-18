Change oto vurguncuları adliyeye sevk edildi

Giriş Tarihi: 18.05.2026 11:55 Son Güncelleme: 18.05.2026 12:07

İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen 'change araç' operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında 40 araca el konuşmuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık masası ekiplerince, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda oto çetesi çökertildi. Çetenin ağır hasar alan, trafik kazası, yangın, deprem ve sel gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarının, yurt dışından ya da piyasadan temin edilen hacizli veya yakalamalı araçların seri numaralarıyla değiştirildiği belirlendi.

Bu yöntemle kimlik bilgileri değiştirilen araçların gerçek durumlarının gizlenerek satıldığı ve haksız kazanç sağlandığı tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Ankara, Bursa, Diyarbakır ve Sakarya'da operasyon düzenlendi. 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alınırken, 'change' işlemi yapıldığı tespit edilen 40 araca el konuldu.

Şüphelilerden 2'si ifade işleminin ardından serbest bırakılırken 22 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında yürütülen tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

#ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ #İSTANBUL

