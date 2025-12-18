Haberler Yaşam Haberleri ‘Change’ otobüs çetesine operasyon: Hurda otobüslerin şase numarasını çalıp yenilere taktılar
Giriş Tarihi: 18.12.2025 10:06

‘Change’ otobüs çetesine operasyon: Hurda otobüslerin şase numarasını çalıp yenilere taktılar

İstanbul’da kullanılamaz halde olan şehirlerarası otobüslerin şase numaralarını çalıp yasadışı yollarla ülkeye getirdikleri otobüslere takarak haksız kazanç elde eden 19 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerin bu yöntemle 18 otobüsten milyonlarca lira kazanç elde ettikleri ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
‘Change’ otobüs çetesine operasyon: Hurda otobüslerin şase numarasını çalıp yenilere taktılar
  • ABONE OL

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen dosya kapsamında, 27 şüphelinin yurt içinden ve dışından temin edilen otobüslerin kaza, yangın ve deprem gibi nedenlerle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor bilgileri uyarlanarak "change" işleminin yapıldığını belirledi. Ekipler, bu araçların daha sonra üçüncü kişilere satıldığını ve haksız kazanç sağlandığını tespit etti.

İSTANBUL MERKEZLİ 6 İLE OPERASYON

Şüpheliler ilgili yapılan çalışmalarda 5 şüphelinin çeşitli suçlardan cezaevinde tutuklu bulunduğu, 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu anlaşıldı. Şüphelilerin 18 otobüsün motor ve şasi numaralarını "change" yöntemiyle değiştirdiğini belirleyen polis, diğer 19 şüpheliye yönelik teknik ve fiziki takibin ardından 5 Aralık'ta İstanbul merkezli Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt, Güngören, Sancaktepe, Silivri, Şişli, Ümraniye ve Üsküdar ilçeleri ile Ankara, Bursa, Eskişehir, Kayseri ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda şüphelilerin tamamı yakalanırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyete getirilen şüphelilerden biri ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüklerinde tutuklu bulunan dosya şüphelileri de dahil 23 şüpheli 8 Aralık'ta Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden biri çıkarıldığı adli makamlarca, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 14 şüpheli de tutuklandı. Öte yandan ele geçirilen 18 otobüs, polis dronuyla havadan görüntülendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
‘Change’ otobüs çetesine operasyon: Hurda otobüslerin şase numarasını çalıp yenilere taktılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz