‘Change’ otobüs çetesine operasyon: Hurda otobüslerin şase numarasını çalıp yenilere taktılar

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen dosya kapsamında, 27 şüphelinin yurt içinden ve dışından temin edilen otobüslerin kaza, yangın ve deprem gibi nedenlerle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor bilgileri uyarlanarak "change" işleminin yapıldığını belirledi. Ekipler, bu araçların daha sonra üçüncü kişilere satıldığını ve haksız kazanç sağlandığını tespit etti.

İSTANBUL MERKEZLİ 6 İLE OPERASYON

Şüpheliler ilgili yapılan çalışmalarda 5 şüphelinin çeşitli suçlardan cezaevinde tutuklu bulunduğu, 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu anlaşıldı. Şüphelilerin 18 otobüsün motor ve şasi numaralarını "change" yöntemiyle değiştirdiğini belirleyen polis, diğer 19 şüpheliye yönelik teknik ve fiziki takibin ardından 5 Aralık'ta İstanbul merkezli Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt, Güngören, Sancaktepe, Silivri, Şişli, Ümraniye ve Üsküdar ilçeleri ile Ankara, Bursa, Eskişehir, Kayseri ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda şüphelilerin tamamı yakalanırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyete getirilen şüphelilerden biri ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüklerinde tutuklu bulunan dosya şüphelileri de dahil 23 şüpheli 8 Aralık'ta Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden biri çıkarıldığı adli makamlarca, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 14 şüpheli de tutuklandı. Öte yandan ele geçirilen 18 otobüs, polis dronuyla havadan görüntülendi.