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Giriş Tarihi: 28.08.2026 09:40 Son Güncelleme: 28.08.2026 10:01

'Change' yöntemiyle ağır hasarlı araç satışı yapanlara operasyon: 13 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve seri bilgilerini başka araçlara aktararak satış yaptıkları belirlenen 13 şüpheli tespit edildi. İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 'Change' denilen yöntemle kimliği değiştirilen 29 araç ele geçirildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
’Change’ yöntemiyle ağır hasarlı araç satışı yapanlara operasyon: 13 şüpheli gözaltında
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonda şüphelilerin, ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların şase numaralarını hacizli veya yakalamalı araçlara uyarlayarak araçların kimliklerini değiştirdiği ve bu araçları iyi niyetli vatandaşlara sattığı belirlendi.

BAŞKA ARAÇLARA YENİ KİMLİK VERDİLER

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında şüphelilerin, çeşitli nedenlerle ağır hasar alan ve kullanılamaz hale gelen araçlara ait şase numaralarını, yurt dışından veya piyasadan temin ettikleri hacizli ya da yakalamalı araçlara uyarladıkları tespit edildi. Bu yöntemle araçlarda "change" işlemi yapan şüphelilerin, kimlik bilgileri değiştirilmiş araçları iyi niyetli üçüncü şahıslara satarak haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıkarıldı.

29 ARACI PİYASAYA SÜRDÜLER

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin bu yöntemle toplam 29 aracı piyasaya sürdükleri belirlendi. Polisin teknik ve saha çalışmaları sonucunda şüphelilerin kimlikleri ve bağlantıları tek tek tespit edildi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, elde edilen delillerin ardından harekete geçti. 28 Ağustos 2026'da İstanbul merkezli olmak üzere Adıyaman, Ağrı, Balıkesir, Isparta ve Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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'Change' yöntemiyle ağır hasarlı araç satışı yapanlara operasyon: 13 şüpheli gözaltında
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