Charlbi Dean kimdir, kaç yaşında öldü? Charlbi Dean neden öldü? Sevilen oyuncu ani ölümüyle hayranlarını üzdü!

Charlbi Dean kimdir sorusu, oyuncunun ani ölümü sonrası daha da aratılmaya başlandı. Son dönemlerde oynadığı filmerle adından söz ettirmeye başlayan oyuncu, ani ölümüyle herkesi üzdü. Sevenleri, Charlbi Dean kaç yaşında öldü sorusunu yöneltiyor. Oyuncuyu tanımayan filmseverler de Charlbi Dean kimdir, neden öldü sorusunu yöneltiyor. Peki, Charlbi Dean kimdir? Charlbi Dean neden öldü? İşte detaylar!
CHARLBİ DEAN KİMDİR?
1990 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinde doğan Charlbi Dean, oyuncudur. Spud filmlerinde oynamasıyla ünlenen oyuncu, Cannes Film Festivali'nde en iyi film ödülü alan Triangle of Sadness'ın oyuncuları arasında yer alıyordu.
6 yaşında modelliğe başlayan oyuncu, 2008 yılında bir trafik kazası geçirmesine rağmen hayatta kaldı. Kazada birçok kemiği ve kaburgası kırıldı.