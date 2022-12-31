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Giriş Tarihi: 31.12.2022 21:57 Son Güncelleme: 31.12.2022 21:57

Charles Dickens hangisini mektup açacağı olarak kullanmıştır?

Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” bugün (31 Aralık 2022 Cumartesi) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Charles Dickens hangisini mektup açacağı olarak kullanmıştır? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek Charles Dickens hangisini mektup açacağı olarak kullanmıştır? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

Charles Dickens hangisini mektup açacağı olarak kullanmıştır?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 31 Aralık 2022 Cumartesi günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner'de bugün sorulan Charles Dickens hangisini mektup açacağı olarak kullanmıştır? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (31 ARALIK 2022)

ATV ile 31 Aralık Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: Charles Dickens hangisini mektup açacağı olarak kullanmıştır?

A- Hiç kesmediği serçe parmak tırnağı
B- Çektirdiği köpek dişi
C- Ölen kedisinin patisi (CEVAP)
D- Muhabbet kuşunun gagası


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Charles Dickens hangisini mektup açacağı olarak kullanmıştır?
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