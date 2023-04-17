Charlie Chaplin Filmleri - IMDB Puanları İle Charlie Chaplin’in En İyi Filmleri

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Charlie Chaplin Filmleri

Charlie Chaplin, sinema tarihinin en ünlü ve önde gelen komedyenlerinden biridir. Chaplin, sinema tarihine yaptığı katkılardan dolayı birçok ödül kazanmıştır. Chaplin'in filmleri, sadece komedi unsurları taşımakla kalmaz, aynı zamanda toplumsal konulara da değinir. Charlie Chaplin filmlerinin ortak özelliği, genellikle sessiz sinema dönemine ait olmalarıdır. Ayrıca Chaplin'in filmleri, özellikle kariyerinin erken dönemlerinde, genellikle komedi türünde olup, sık sık fiziksel mizah ve slapstick unsurlar içerir. Chaplin'in filmlerinde, karakterlerin hayatlarının zorlukları ve sınıfsal ayrımlar da sık sık işlenir. Filmlerinde sadece başrol oyuncusu olarak yer almakla kalmaz, aynı zamanda senaryo yazımı, yönetmenlik ve müzik kompozisyonu gibi birçok görevi de üstlenir.

IMDB Puanları ile Charlie Chaplin'in En İyi Filmleri

1-City Lights (1931)- 8.5 IMDb Puanı

Bir sokak fenerinin ışığı altında yaşayan bir çingenenin ve bir kör kızın hikayesini anlatıyor. Film, Charlie Chaplin'in hem başrolünde hem de yönetmenliğinde olduğu bir yapım. "The Tramp" karakteriyle milyonlarca hayran kazanan Chaplin işsiz, aç ve aşık bir sokak adamını canlandırdığı bu karakter, kambur bastonu, küçük bir şapka ve yırtık pantolonları ile tanınır. Gözleri görmeyen bir kıza aşık olur ve onun için mücadele eder.

2-Modern Times (1936)- 8.4 IMDb Puanı

Bir fabrikada çalışan bir işçinin, modern endüstriyel hayatın zorluklarıyla mücadelesini anlatıyor. Film, Charlie Chaplin'in hem başrolünde hem de yönetmenliğinde olduğu bir yapım. The Tramp, endüstriyel devrimin olumsuz etkileriyle mücadele ederken, fabrikada çalışan genç bir kızla tanışır. Ve olaylar gelişir.

3-The Kid (1921)- 8.3 IMDb Puanı

Bir yetim çocuğun, Charlie Chaplin'in canlandırdığı bir sokak şarkıcısı tarafından büyütülmesini anlatıyor. Film, Chaplin'in ilk uzun metrajlı filmi ve hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlendiği bir yapım. The Tramp, terk edilmiş bir bebek bulur ve onu büyütmeye karar verir.

4-The Gold Rush (1925)- 8.2 IMDb Puanı

Alaska'da bir altın arayıcısının maceralarını anlatıyor. Film, Charlie Chaplin'in hem başrolünde hem de yönetmenliğinde olduğu bir yapım. The Tramp, Alaska'da altın aramak için yola çıkar ve bir dans salonunda şarkıcı olan Georgia Hale'e aşık olur.

5-The Great Dictator (1940)- 8.1 IMDb Puanıjı

Chaplin, Hitler'e göndermeler yapan bir Yahudi berberi ve diktatör Adenoid Hynkel'in (Hitler'i canlandırdığı karakter) hikayesini anlatır.

6-Limelight (1952)- 8.0 IMDb Puanı

Bir palyaçonun, genç bir dansçıya ilham vermesini ve onun hayatını kurtarmasını anlatıyor. Film, Charlie Chaplin'in hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlendiği bir yapım. Ünlü bir müzisyen olan Calvero, intihar etmek üzere olan genç bir kadını kurtarır ve ona yardım eder.

7-Monsieur Verdoux (1947)- 7.9 IMDb Puanı

Bir seri katilin hikayesini anlatıyor. Film, Charlie Chaplin'in hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlendiği bir yapım. Bir seri katil olan Monsieur Verdoux, zengin kadınları evlendirerek onları öldürür.

8-A Woman of Paris (1923)- 7.2 IMDb Puanı

Film genç bir kadın olan Marie St. Clair'in (Edna Purviance) aşk ve hayalleri üzerine odaklanmaktadır.

9-A Countess from Hong Kong (1967)-6.0 IMDb Puanı

Charlie Chaplin'in son yönetmenlik ve senaryo çalışmasıdır. Film, bir gemide geçen romantik bir komedidir.

8-The Circus (1928)- 8.1 IMDb Puanı

The Circus, bir sirkte çalışan bir adamın hikayesini anlatıyor. Film, Charlie Chaplin'in hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlendiği bir yapım.

10-The Great Dictator (1940)- 8.4 IMDb Puanı

Bir diktatörün yükselişini ve düşüşünü anlatan bir politik hiciv filmidir. Film, Charlie Chaplin'in hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlendiği bir yapım.