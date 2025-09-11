Charlie Kirk silahlı saldırıda öldü! Charlie Kirk kimdir, kaç yaşında, neden öldü?

CHARLIE KIRK KİMDİR?

Kirk, 31 yaşında muhafazakar bir aktivist ve iki çocuk babası. Okul kampüslerinde muhafazakar gençleri örgütleyen, ABD'de bilinen bir sivil toplum kuruluşu olan Turning Point USA'nın kurulmasına yardımcı oldu.

Kirk,X sosyal medya platformunda 5,2 milyon, TikTok'ta ise 7,3 milyon kişi tarafından takip ediliyordu.

Donald Trump'ın tanınmış bir destekçisi ve çevresindeki birçok kişinin yakın müttefiki olan Kirk, Trump'a suikast girişiminin ardından birkaç gün sonra 2024 başkanlık kongresinde bir konuşma yapmıştı.

Trump, geçen yılki seçim kampanyası sırasında da dahil olmak üzere, Kirk hakkında sık sık olumlu sözler sarf etti.