Charlie Kirk silahlı saldırıda öldü! Charlie Kirk kimdir, kaç yaşında, neden öldü?

ABD'de yaşanan silahlı saldırıda Donald Trump'a yakın isimlerden Charlie Kirk hayatını kaybetti. Utah Valley Üniversitesi'ndeki konuşması sırasında vurulan Kirk'ün ölümünü Trump doğruladı. Bu gelişmenin ardından "Charlie Kirk kimdir, neden öldürüldü, kaç yaşındaydı?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılı bilgiler.
ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen sağcı aktivist Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, Charlie Kirk'in hayatını kaybettiğini duyurdu.
Büyük üzüntü duyduğunu kaydeden Trump, "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde, gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu." ifadelerini kullandı.
Trump, Kirk'ün herkes tarafından "sevildiğini ve hayranlıkla izlendiğini" belirtti.
Ailesine taziyelerini sunan Trump, paylaşımına "Charlie seni seviyoruz." diye ekledi.
Öte yandan Utah Belediye Başkanlığı, şüphelinin henüz yakalanmadığını açıkladı.
Kirk, 31 yaşında muhafazakar bir aktivist ve iki çocuk babası. Okul kampüslerinde muhafazakar gençleri örgütleyen, ABD'de bilinen bir sivil toplum kuruluşu olan Turning Point USA'nın kurulmasına yardımcı oldu.
Kirk,X sosyal medya platformunda 5,2 milyon, TikTok'ta ise 7,3 milyon kişi tarafından takip ediliyordu.
Donald Trump'ın tanınmış bir destekçisi ve çevresindeki birçok kişinin yakın müttefiki olan Kirk, Trump'a suikast girişiminin ardından birkaç gün sonra 2024 başkanlık kongresinde bir konuşma yapmıştı.
Trump, geçen yılki seçim kampanyası sırasında da dahil olmak üzere, Kirk hakkında sık sık olumlu sözler sarf etti.
Ocak ayında ikinci dönemine yemin etmeden önceki gün Washington'da düzenlenen mitingde Trump, katılımcılara şöyle seslendi: "Charlie Kirk burada. Charlie'ye teşekkür etmek istiyorum. Charlie harika birisi. Yani, bu adam."
Birkaç hafta önce, 22 Aralık 2024'te Las Vegas'ta düzenlenen mitingde Trump, Kirk'ü "inanılmaz" olarak nitelendirmiş ve "o özel bir yetenek ve mücadele ediyor" demişti.
Geçen Haziran ayında seçim kampanyası sırasında, başkan Phoenix'te düzenlenen Turning Point Action belediye toplantısında Kirk'ü överek, "Özel bir kişi olan Charlie Kirk'e muazzam liderliği için teşekkür etmek istiyorum" dedi.
Trump, 22 Mart 2018'de Beyaz Saray'da bir forumda Charlie Kirk ile bir araya gelmişti.