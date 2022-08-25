Charlie’nin Melekleri filmi konusu nedir? Charlie’nin Melekleri filmi oyuncuları kimler?

CHARLİE'NİN MELEKLERİ FİLMİ KONUSU

Genç bir mühendis, iletişim alanında tehlikeli olabilecek bir teknolojiyi ortaya çıkarır. Bunun üzerine Charlie'nin üç genç meleği harekete geçer ve tüm dünyayı yaklaşan büyük tehlikeden korumak için hayatlarını riske atar.

Elizabeth Banks'in yönetmen koltuğunda oturduğu aksiyon türündeki filmde meleklere BAFTA ödülünün yanı sıra César Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanan ilk Amerikalı oyuncu Kristen Stewart, yıldızı yeni parlamaya başlayan İngiliz güzel Ella Balinska ve yeni nesil Aladdin'de Disney prensesi Jasmine'e de hayat verecek olan Naomi Scott hayat veriyor.