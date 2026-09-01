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Giriş Tarihi: 1.09.2026

ChatGPT, Reddit ve Roblox'a dijital kelepçe

ChatGPT, Reddit ve Roblox’a dijital kelepçe
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Avrupa Birliği (AB), dijital dünyanın en popüler platformlarına yönelik denetimlerini sıkılaştırarak yapay zekâ, sosyal medya ve oyun sektörünü kıskacına alıyor. Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında yapılan yeni düzenlemeyle ChatGPT, Reddit ve Roblox, en katı kurallara tabi tutulan çok büyük çevrim içi platform ve arama motorları olarak sınıflandırıldı.

45 MİLYON KULLANICI
AB Komisyonu, yasa kapsamında Birlik sınırları içinde aylık ortalama en az 45 milyon kullanıcıya ulaşan yapay zekâ sohbet robotu ChatGPT'nin "Çok Büyük Çevrim İçi Arama Motoru", sosyal haber ve tartışma platformu Reddit ile dijital oyun platformu Roblox'un da "Çok Büyük Çevrim İçi Platform" olarak sınıflandırıldığını açıkladı.

YAPTIRIMLAR YOLDA
Söz konusu hizmetlerin Aralık 2026 sonuna kadar çok büyük çevrim içi platformlar ve arama motorlarına yönelik ilave yükümlülüklere uyum sağlaması gerektiği belirtilen açıklamada, şirketlerin yasa dışı içeriklerin yayılması, çocuklar üzerindeki olumsuz etkiler, kullanıcıların fiziksel ve ruhsal sağlığı, temel haklar, seçim süreçleri ve kamu güvenliğiyle bağlantılı sistemik riskleri değerlendirmesi ve azaltması gerekeceği bildirildi. Son kararlarla birlikte AB'nin DSA kapsamında sınıflandırdığı çok büyük çevrim içi platform ve arama motorlarının sayısı 28'e ulaştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#AVRUPA BİRLİĞİ #AB KOMİSYONU #CHATGPT

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ChatGPT, Reddit ve Roblox'a dijital kelepçe
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