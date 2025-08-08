ChatGPT yanlışa sürükleyebiliyor

Yapılan araştırmada, yapay zekâ sohbet robotu ChatGPT'nin, çocuklara yönelik alkol ve uyuşturucu kullanımı, aşırı diyet programları, kendine zarar verme yöntemleri hatta intihar mektubu yazımı gibi tehlikeli konularda "kişiye özel rehberlik" sunduğu tespit edildi. Dijital Nefretle Mücadele Merkezi'nce (CCDH) yapılan araştırma kapsamında kendilerini 13 yaşındaki çocuklar gibi tanıtan uzmanlar, ChatGPT ile saatlerce sohbet etti. Araştırmada 60 soruya karşılık 1200'ün üzerinde yanıt incelendi, bu cevapların yüzde 53'ünün tehlikeli içerik taşıdığı belirlendi.