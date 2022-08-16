Chili Con Carne tarifi: MasterChef Chili Con Carne nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Chili Con Carne tarifi, MasterChef son bölümde yarışmacılar tarafından hazırlandı. Evde söz konusu yemeği yapmak ve sevdikleriyle paylaşmak isteyenler Chili Con Carne nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
CHILI CON CARNE NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
CHILI CON CARNE MALZEMELER
1 kg orta yağlı kuşbaşı dana eti
1 adet yemeklik doğranmış soğan
Birkaç diş ince kıyılmış sarmısak
200 gram doğranmış domates konservesi
2 çorba kaşığı karışık Meksika baharatı
2 çorba kaşığı un
Yarım çay kaşığı kaya tuzu
Bir buçuk su bardağı etsuyu veya su
1 tatlı kaşığı kimyon
Üzerine:
Krema
CHILI CON CARNE NASIL YAPILIR?
Derin bir tencereye eti koyun.
Yağını salıp pembeleşinceye kadar kavurun.
Soğan ve sarmısak ilave edip, birkaç dakika daha pişirin.
Küp domates, baharat, un, tuz ve et suyu koyup, kısık ateşte 10 dakika kadar pişirin.