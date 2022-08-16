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Giriş Tarihi: 16.8.2022 23:02 Son Güncelleme: 16.8.2022 23:02

Chili Con Carne tarifi: MasterChef Chili Con Carne nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef Türkiye son bölümde Chili Con Carne yemeği yapıldı. Ekranlarda yapılışını izleyenler kendileri de hazırlamak isteyerek Chili Con Carne nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Chili Con Carne tarifi ve malzemeleri.

Chili Con Carne tarifi: MasterChef Chili Con Carne nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Chili Con Carne tarifi, MasterChef son bölümde yarışmacılar tarafından hazırlandı. Evde söz konusu yemeği yapmak ve sevdikleriyle paylaşmak isteyenler Chili Con Carne nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

CHILI CON CARNE NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

CHILI CON CARNE MALZEMELER

  • 1 kg orta yağlı kuşbaşı dana eti
  • 1 adet yemeklik doğranmış soğan
  • Birkaç diş ince kıyılmış sarmısak
  • 200 gram doğranmış domates konservesi
  • 2 çorba kaşığı karışık Meksika baharatı
  • 2 çorba kaşığı un
  • Yarım çay kaşığı kaya tuzu
  • Bir buçuk su bardağı etsuyu veya su
  • 1 tatlı kaşığı kimyon

Üzerine:

  • Krema

CHILI CON CARNE NASIL YAPILIR?

  1. Derin bir tencereye eti koyun.
  2. Yağını salıp pembeleşinceye kadar kavurun.
  3. Soğan ve sarmısak ilave edip, birkaç dakika daha pişirin.
  4. Küp domates, baharat, un, tuz ve et suyu koyup, kısık ateşte 10 dakika kadar pişirin.
  5. Ocaktan aldıktan sonra, kimyon ilave edin.
  6. Güveçlere paylaştırın.
  7. Etrafına mısır cipslerini dizin.
  8. Düşük ısılı fırında cipsleri ısıtın.
  9. Üzerine krema ilave ederek servis yapın.

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Chili Con Carne tarifi: MasterChef Chili Con Carne nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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