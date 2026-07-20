Aydın’da sular durulmuyor: CHP’li milletvekillerinin sosyal medya kavgası teşkilatı karıştırdı

CHP'de kurultay süreçlerinden bu yana süregelen parti içi gerilim ve klikleşme sancıları bu kez Aydın'da gün yüzüne çıktı. Parti içinde bir türlü sağlanamayan dinginlik ve bitmek bilmeyen liderlik/güç mücadeleleri, Aydın milletvekillerinin sosyal medya üzerinden karşı karşıya gelmesiyle yeni bir kaosun kapısını araladı.

ESKİ DEFTERLER AÇILDI, KAOS ALEVLENDİ

Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Deniz Baykal'ın 2005 yılındaki kurultay konuşmasını sosyal medya hesabından paylaşması, parti içindeki eski kırılmaları ve hesaplaşmaları yeniden tetikledi. Bu paylaşıma diğer Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün sert bir dille karşılık vermesiyle büyüyen tartışma, CHP içindeki yapısal krizlerin ve fikir ayrılıklarının sosyal medyada nasıl bir kaosa dönüşebileceğini bir kez daha gösterdi. Vekillerin kavgasına meclis üyeleri ve örgüt tabanının da taraf olarak katılması, il genelinde tam bir yönetim krizine yol açtı.

"KENDİNİZE GELİN" ÇAĞRISI BİLE KAVGAYI DURDURAMADI

Yaşanan bu parti içi dağınıklığa tepki gösteren ve Memleket Partisi'nden yeniden CHP'ye dönen Ali Çetinkaya, sosyal medya üzerinden iki vekile de seslenerek, "Halkın isteği sizin kavganız değil. Kendinize gelin" uyarısında bulundu. Ancak CHP'deki kronikleşen klik çatışmaları, bu sağduyulu çağrıyı da yuttu. Çetinkaya'nın yapıcı olmaya çalışan çıkışı, parti içindeki gerilimi düşürmek yerine tartışmayı daha da alevlendirdi.

MİLLETVEKİLİNDEN AĞIR BENZETME: "SİNEK İKİLİLERDEN ÖĞÜT ALMAYIZ"

Çetinkaya'nın uyarısına en sert ve polemiği büyüten yanıt Milletvekili Süleyman Bülbül'den geldi. Kendi parti üyesine karşı oldukça sert bir üslup kullanan Bülbül, Çetinkaya'yı "hadsizlikle" suçlayarak, "Sinek ikililerden öğüt alacak durumumuz yok. Geçen seçimlerde yaptığın gibi Saray'a çalışmıyoruz" ifadelerini kullandı. Kendi yol arkadaşını doğrudan "Saray'a çalışmakla" itham eden bu yaklaşım, CHP içerisindeki güvensizlik ortamını ve en ufak bir eleştiriye karşı tahammülsüzlüğü net şekilde ortaya koydu.

CHP'DE KRONİKLEŞEN İÇ ÇATIŞMA SÜRÜYOR

Aydın'da yaşanan bu son gelişme, CHP'nin enerjisini Türkiye gündemine ve halkın sorunlarına harcamak yerine, kendi içindeki güç odaklarının mücadelesine harcadığı eleştirilerini haklı çıkardı. Kamuoyu önünde yaşanan bu kayıkçı kavgası ve savrulan ağır ithamlar, CHP'de taşların bir türlü yerine oturmadığını ve parti içi kaosun yakın zamanda bitmeyeceğini net bir şekilde gösteriyor.