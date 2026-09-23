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Giriş Tarihi: 23.09.2026 15:38

CHP belediyeciliği yine sınıfta kaldı! Sağanak sonrası sokaklar göle döndü, yollar çöktü!

Sinop'un Ayancık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü bazı bölgelerde yol kenarlarında çökmeler meydana geldi. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla yağmur suyu giderlerini açtı. Yamaçlardan kopan taş ve kaya parçaları da yollara düştü. İşte o görüntüler...

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DHA Yaşam
CHP belediyeciliği yine sınıfta kaldı! Sağanak sonrası sokaklar göle döndü, yollar çöktü!
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Meteorolojinin sarı kodlu uyarısının ardından ilçede etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda yağmur suları nedeniyle oluşan su birikintileri, binaların bahçe girişlerine kadar ulaştı.

VATANDAŞ GİDER YOLLARINI KENDİ AÇTI

Sürücü ve yayalar ilerlemekte güçlük çekerken, ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı. Panayır Alanı'nda faaliyet gösteren esnaf da yağıştan etkilendi. Bölgede yağmur sularının tahliyesi için çalışma yapılırken, tıkanan bir yağmur suyu giderini bir vatandaş kendi imkanlarıyla açtı. Gider kapağını elleriyle açan vatandaşın müdahalesinin ardından biriken su tahliye edildi.

YOL KENARLARI ÇÖKTÜ

Sağanağın etkisiyle ilçenin bazı bölgelerinde yol kenarlarında çökmeler meydana geldi. Bazı noktalarda ise yamaçlardan kopan taş ve kaya parçaları yola düştü. Ekiplerin bölgelerdeki çalışmaları sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SİNOP

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CHP belediyeciliği yine sınıfta kaldı! Sağanak sonrası sokaklar göle döndü, yollar çöktü!
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