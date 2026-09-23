CHP belediyeciliği yine sınıfta kaldı! Sağanak sonrası sokaklar göle döndü, yollar çöktü!

VATANDAŞ GİDER YOLLARINI KENDİ AÇTI

Sürücü ve yayalar ilerlemekte güçlük çekerken, ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı. Panayır Alanı'nda faaliyet gösteren esnaf da yağıştan etkilendi. Bölgede yağmur sularının tahliyesi için çalışma yapılırken, tıkanan bir yağmur suyu giderini bir vatandaş kendi imkanlarıyla açtı. Gider kapağını elleriyle açan vatandaşın müdahalesinin ardından biriken su tahliye edildi.