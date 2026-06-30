CHP’ belediyeler taşınmazları satmaya devam ediyor: Çiğli yine satıyor...

CHP'li belediyelerin içine düştükleri borç batağından kurtulmak için başlattıkları taşınmaz satışları tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz hafta mülkiyeti belediyeye ait 4 taşınmazı satışa çıkardığını duyuran CHP'li Çiğli Belediyesi şimdi de 28 taşınmazı satış listesine koydu. Satışların muhammen bedeller üzerinden gerçekleşmesi halinde belediyenin kasasına 336 milyon liralık kaynak aktarılacak.

5 farklı mahallede yer alan ve aralarında milyonluk konut ile turizm arsalarının da bulunduğu 28 taşınmaz, 7 Temmuz'da belediye encümeni tarafından gerçekleştirilecek ihale ile satışa sunulacak.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız

HANGİ TAŞINMAZ NEREDE KAÇ LİRA?

İzmir'in Çiğli ilçesindeki mülkiyeti belediyeye ait olan tam 28 adet taşınmazın satışı resmi ilan sitesinde yayımlandı. Büyük Çiğli, Küçük Çiğli, Harmandalı, Balatçık, Kaklıç mahallelerinde yer alan 28 adet taşınmaz için düzenlenecek ihaleler, 7 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Harmandalı Mahallesinde ihaleye çıkacak 11 adet taşınmaz yer alıyor. Toplam muhammen bedel ise yaklaşık 232 milyon TL. Küçük Çiğli Mahallesinde ise sadece 2 taşınmaz satılmasına rağmen, konut ve ticaret imarlı arsaların metrekare değerleri çok yüksek olduğu için sıralama yapılsa listenin ikinci sırasına yerleşiyor.

BELEDİYENİN KASASINA 336 MİLYON LİRALIK KAYNAK AKTARILACAK

İhaleye çıkan 2 taşınmazın toplam muhammen bedeli yaklaşık 62,6 milyon TL. Adet olarak en çok taşınmazın satıldığı Büyük Çiğli Mahallesi'nde ise genellikle küçük ve orta ölçekli konut arsalarından oluştu. Bu sebeple 10 adet taşınmazın toplam muhammen bedel yaklaşık 48,3 milyon TL olarak fiyat sıralamasında 3. sırada yer aldı. Balatçık'ta biri konut, diğeri ise yüksek değerli "Ticaret+Turizm" alanı olmak üzere iki yer bulunuyor. Bu iki yerin toplam muhammen bedeli ise yaklaşık 34,4 milyon TL. Kaklıç Mahallesi'nde ise genellikle "Meskun Alan" (yerleşim alanı) imarlılar. 3 adet taşınmazın muhammen bedeli yaklaşık 7.1 milyon TL. Satışa çıkarılan 28 taşınmazın belirlenen muhammen bedeller üzerinden satılması halinde belediyenin kasasına 336 milyon liralık kaynak aktarılacak.