CHP Esenyurt İlçe Kongresinde Arbede

CHP Esenyurt İlçe Kongresi, bugün Esenkent Rıfat Ilgaz Anfi Tiyatro'da yoğun katılımla gerçekleşti. Kongrede, delegelerden Ogün Zilek'in kürsüde yaptığı konuşma sırasında gerginlik yaşandı.

Zilek'in, "Özgür Çelik de değerimizdir, Gürsel Tekin de değerimizdir" sözleri, salonda bulunan bazı partililerin tepkisine yol açtı. Tepki gösteren partililer kürsüye doğru hareket edince kısa süreli arbede yaşandı.

Gerilimin büyümesini önlemek için başkan adayları Hüseyin Ergin ve Cafer Çakmak araya girerek tarafları sakinleştirdi. Olayın yatışmasının ardından kongre kaldığı yerden devam etti. CHP Esenyurt İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Hüseyin Ergin ile Cafer Çakmak ilçe başkanlığı için yarışıyor.