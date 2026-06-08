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Giriş Tarihi: 8.06.2026 05:24

CHP İl Başkan Yardımcısı Filyos Çayı'na düştü! Arama çalışması başlatıldı

CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten (72), aracıyla Filyos Çayı kenarında durduğu sırada ayağının kayması sonucu suya düştü. Akıntıya kapılıp suda kaybolan Erten'i bulmak için arama çalışması başlatıldı.

DHA
CHP İl Başkan Yardımcısı Filyos Çayı’na düştü! Arama çalışması başlatıldı
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Karabük'teki olay, saat 23.00 sıralarında Pirinçlik-Çakırlar mahalleleri yakınında meydana geldi.

Yenice ilçesinden Karabük istikametine seyreden CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in içinde bulunduğu 78 ACD 559 plakalı otomobil, yol kenarında mola verdi.

AYAĞININ KAYMASI SONUCU SUYA DÜŞTÜ

Araçtan inen Erten, Filyos Çayı kenarında durduğu sırada ayağı kayması sonucu suya düştü. Akıntıya kapılan Erten, suda kayboldu. Erten'in beraberindekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Erten'i bulmak için arama çalışması başlattı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KARABÜK #UMKE #AFAD #CHP

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CHP İl Başkan Yardımcısı Filyos Çayı'na düştü! Arama çalışması başlatıldı
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