CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu yeniden gözaltına alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen ve önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da tutuklandığı "yolsuzluk" soruşturması kapsamında yer alan kooperatif dosyasında yer alan yüzlerce mağdurun ev sahibi olma hayali suya düşmüştü. Üyeler, inşaatın yüzde 10'a bile ulaşmadan durduğunu ve maliyetin 12 milyon TL'yi aştığını belirtmişti. Ayrıca inşaattaki havuz ve yeşil alanlara yapılacak planda yer almayan konutlara da bazı CHP'li isimlerin sahibi olarak adlarının geçtiği iddia edilmişti.

Şenol Aslanoğlu

11 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik yürütülen zimmet soruşturması kapsamında bilirkişi raporları doğrultusunda sorumlulukları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı karar verildi. Gözaltı ve yakalama işlemleri İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ederken, bir süre önce tahliye edilen Şenol Aslanoğlu'nun yeniden gözaltına alındığı öğrenildi. Ayrıca gözaltı listesinde İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Hüseyin Cengiz'in de bulunduğu belirtildi.

Hüseyin Cengiz

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik 'Zimmet' yürütülen soruşturma kapsamında; ''Zimmet" suçları açısından bilirkişi raporları doğrultusunda sorumlulukları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı karar verilmiş olup, gözaltı ve yakalama işlemleri İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından devam etmektedir." denildi.