CHP İzmir’de deprem! Güç gitti Gümrükçü geldi

Geçtiğimiz günlerde CHP MYK'sının kendisini görevden alma yetkisi bulunmadığını öne sürüp "Beni İl Başkanı olarak atadılar diyen kişiyi buradan çay içip yollarız" diyen CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, il yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP MYK'sı tarafından görevden aldı. Edinilen bilgiye göre Güç, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak YDK'ya sevk edildi. Kılıçdaroğlu, Güç'ün yerine, geçen dönem Çiğli Belediye Başkanlığı görevini yürüten Utku Gümrükçü'yü atadı.

Mahkemenin verdiği Mutlak Butlan kararı ile birlikte tekrar CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sı 17 Haziran Çarşamba günü saat 14:00'te toplandı. MYK, İzmir'le ilgili flaş bir karara imza attı.

GÜÇ GÖREVDEN ALINARAK DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, il başkanlığı görevinden alınarak kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildi. CHP İzmir'deki deprem Güç ile de sınırlı kalmadı. Çağatay Güç ile birlikte il yönetim kurulu üyeleri de görevden alındı.

ÇAYINI İÇİRİR GÖNDERİRİZ DEMİŞTİ

Güç, görevden alma iddialarına ilişkin dün yaptığı açıklamada MYK'nın aldığı karar geçersiz olacağını öne sürmüş ardından da: "arkadaş çiçeğini alıp buraya gelip, 'Ben il başkanıyım, ben atandım' derse, çayımızı içer göndeririz arkadaşı. Biz seçilmiş il ve ilçe başkanlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Öyle kafasına göre buraya gelip, 'Beni atadılar, açın kapıları' diyecek insana burada çayını içiririz, göndeririz arkadaşı" ifadelerini kullanmıştı.

İLÇE BAŞKANLARINI NÖBET TUTMAYA ÇAĞIRDI

Ankara'da bunlar yaşanırken Güç'ün ilçe başkanlarıyla yaptığı toplantıda, Kılıçdaroğlu idaresindeki MYK tarafından görevden alınma kararına karşı tüm ilçe başkanlıklarının il başkanlığında nöbet tutma talimatı verdiği öğrenildi.

İZMİR'DE DE BENZER GÖRÜNTÜLER YAŞANABİLİR

Şimdi tüm gözler CHP İzmir İl Başkanlığı'na çevrildi. Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezinde yaşanan hoş olmayan görüntülerin benzerinin CHP İzmir il Başkanlığındaki görev değişimi sırasında da yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu oldu.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör