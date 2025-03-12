CHP Kınık’ta dağılıyor

Geçtiğimiz hafta 2 CHP'li Aliağa Meclis üyesinin partilerinden istifa edip bağımsız olmalarının yankıları sürerken bir istifa haberi de İzmir'in Kınık İlçesinden geldi. CHP'li Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur'un antidemokratik uygulamalarını protesto eden Mustafa Göl, Bayram Özer, Serkan Selvi ve Ergin Şahan partilerinden istifa ettiklerini duyurdu. Yaşanan şok gelişme ilçe ve kent gündemine bomba gibi düştü.

TEPKİLER ART ARDA GELDİ

Yaşanan art arda istifalar CHP kadar AK Parti kanadında da ses getirdi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı şu ifadelere yer verdi: "Muhalefetin içindeki krizin işaret fişekleri atılmaya devam ediyor. Kınık'ta CHP'li belediye başkanının tekil söylemlerine boyun eğmeyen yine CHP'li belediye meclis üyeleri partisinden istifa etmiş. Böylelikle tam eşitlik ve temsiliyet hakkı çığırtkanlığı yapan muhalefetin suni söylemlerine bir kez daha şahit olmuş olduk." dedi.