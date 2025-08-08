CHP Kızıltepe ve Artuklu ilçe başkanları görevden alındı!

Mardin'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) teşkilatında sular durulmuyor. İl yönetimindeki görevden almaların ardından şimdi de ilçe yönetimlerinde değişiklikler yaşanmaya başladı. Hiçbir gerekçe gösterilmeden gerçekleştirilen görevden almalar devam ediyor. Son olarak Kızıltepe İlçe Başkanı İsmail Yaman ve Artuklu İlçe Başkanı Hıdır İnal görevlerinden alındı. Özellikle Mardin'de CHP denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Hıdır İnal'ın bu şekilde görevden alınması, kamuoyunda şaşkınlık uyandırırken, 1977 yılında beri CHP üyesi, çalışanı, yöneticisi olan ve Yıllarca Mardin de CHP'nin varlığını sürdürmesi için özveriyle mücadele eden ve CHP adına birçok önemli çalışmaya imza atan İnal, İstanbul'daki seçimlerin tekrarı sırasında sandık güvenliğini sağlamak için gece gündüz çalıştığı ifade edildi. Aynı zamanda kayyum politikalarına karşı duruşuyla bilinen İnal, genç yaşta emekli olup, siyasi kariyerinin büyük bölümünü CHP'ye adamış bir isim olarak biliniyor.

CHP'nin bölgede popüler olmadığı dönemlerde bile hem başkanlık görevini üstlenmiş hem de yönetici ve parti çalışanı olarak emek harcamış biri olarak Farklı siyasi partilerle sürekli temas halinde olup Kürt sorununa çözüm bulunması için partisinin daha aktif rol almasını sağlamak adına çalışmalar yürüttüğü ifade edilen Hıdır İnal'ın görevden alınmasının nedenine ilişkin Genel merkezden bir açıklama yapılmazken, Hıdır İnal konuyla ilgili olarak bazı değerlendirmelerde bulundu. Kendisi, Kayyumlara ve dayatmalara karşı yaklaşımından ve siyasi tutumu nedeniyle görevden alındığını düşündüğünü ifade etti. Ayrıca, Kızıltepe ve Artuklu'da yüksek delege sayısının varlığına dikkat çeken İnal, bu delegelerin bazılarının kişisel çıkarlar doğrultusunda düzenlenmeye çalışılması nedeniyle görevden alındığını iddia etti. CHP Genel Merkezi, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken, bu görevden almaların ardında yatan nedenler hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Partinin İl başkanı Azad Kılınçaslan'ın bir açıklama yapması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak yeni atamalarla birlikte, CHP Mardin teşkilatının yeniden yapılanması bekleniyor.