Haberler Yaşam Haberleri CHP Konya’da sular durulmuyor! İl Başkanı Serttaş eski yönetime yüklendi: "Hırsızlıkla, yolsuzlukla bu siyaset yapılmaz"
Giriş Tarihi: 21.07.2026 18:27 Son Güncelleme: 21.07.2026 18:54

CHP Konya’da sular durulmuyor! İl Başkanı Serttaş eski yönetime yüklendi: "Hırsızlıkla, yolsuzlukla bu siyaset yapılmaz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Konya’nın yeni il başkanı olarak atanan Refik Serttaş, parti binasında sert açıkmalarda bulundu. Partinin duvarlarına verilen zarara tepki gösteren Serttaş, “Parti binamıza saygınız yoksa Mustafa Kemal Atatürk’e de mi saygınız yok? Arsızlıkla, hırsızlıkla, yolsuzlukla bu siyaset yapılmaz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun dediği gibi arının diyor ya işte biz bu zihniyetten arınacağız” dedi.

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CHP Konya’da sular durulmuyor! İl Başkanı Serttaş eski yönetime yüklendi: Hırsızlıkla, yolsuzlukla bu siyaset yapılmaz
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CHP Merkez Yönetim Kurulu kararıyla İl Başkanı Nejat Türktaş görevden alınırken, yerine eski Karatay İlçe Başkanı Refik Serttaş atandı. Bu kararı tanımadıklarını belirten Türktaş'ın ekibi, parti duvarlarına zarar verdi.

"HIRSIZLIKLA YOLSUZLUKLA BU SİYASET YAPILMAZ"

Refik Serttaş görevi devralmak için parti binasına gittiklerinde büyük bir şok yaşadı. Adeta yağmalanan parti binasına yapılanlara tepki gösteren Serttaş, "Parti binamıza saygınız yoksa Mustafa Kemal Atatürk'e de mi saygınız yok? Hainlikse hainlik bu.

Bize hain diyenler yaptıklarını parti binamızda gördünüz. "Arsızlıkla, hırsızlıkla, yolsuzlukla bu siyaset yapılmaz. Yazıktır, günahtır.

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Bu binada doğmamış çocuğun hakkı var. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi arında diyor ya işte biz bu zihniyetten arınacağız" dedi.

#KONYA #MUSTAFA KEMAL ATATÜRK #KEMAL KILIÇDAROĞLU

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CHP Konya’da sular durulmuyor! İl Başkanı Serttaş eski yönetime yüklendi: "Hırsızlıkla, yolsuzlukla bu siyaset yapılmaz"
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