CHP Konya’da sular durulmuyor! İl Başkanı Serttaş eski yönetime yüklendi: "Hırsızlıkla, yolsuzlukla bu siyaset yapılmaz"

CHP Merkez Yönetim Kurulu kararıyla İl Başkanı Nejat Türktaş görevden alınırken, yerine eski Karatay İlçe Başkanı Refik Serttaş atandı. Bu kararı tanımadıklarını belirten Türktaş'ın ekibi, parti duvarlarına zarar verdi.
"HIRSIZLIKLA YOLSUZLUKLA BU SİYASET YAPILMAZ"
Refik Serttaş görevi devralmak için parti binasına gittiklerinde büyük bir şok yaşadı. Adeta yağmalanan parti binasına yapılanlara tepki gösteren Serttaş, "Parti binamıza saygınız yoksa Mustafa Kemal Atatürk'e de mi saygınız yok? Hainlikse hainlik bu.
Bu binada doğmamış çocuğun hakkı var. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi arında diyor ya işte biz bu zihniyetten arınacağız" dedi.