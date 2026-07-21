CHP Konya’da sular durulmuyor! İl Başkanı Serttaş eski yönetime yüklendi: "Hırsızlıkla, yolsuzlukla bu siyaset yapılmaz"

Bu binada doğmamış çocuğun hakkı var. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi arında diyor ya işte biz bu zihniyetten arınacağız" dedi.

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