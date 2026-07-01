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Giriş Tarihi: 1.07.2026 10:18

CHP kurultay ceza davasının 6. duruşması başladı: İtirafçı Soytekin dinlenecek

CHP'nin 2023 yılında gerçekleştirilen 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin yargı süreci devam ediyor. Kurultayda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davasının 6'ncı duruşmasının görülmesine Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Duruşmada İBB’ye yönelik yürütülen bir başka yolsuzluk davasında “etkin pişmanlık” hükümlerinden faydalanarak kısa süre önce tahliye edilen tutuklu sanık Adem Soytekin’in tanık olarak dinlenmesi bekleniyor.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
CHP kurultay ceza davasının 6. duruşması başladı: İtirafçı Soytekin dinlenecek
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CHP'nin 2023 yılında gerçekleştirilen ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38'inci Olağan Kurultay'a ilişkin açılan ceza davasının 6'ncı duruşmasının görülmesine Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

12 SANIK YARGILANIYOR

Davada, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu toplam 12 kişi yargılanıyor. Sanıklar arasında Özgür Çelik, Cemil Tugay ve Rıza Akpolat da yer alırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise davada mağdur sıfatıyla bulunuyor.

ADEM SOYTEKİN TANIK OLARAK DİNLENECEK

Mahkeme heyeti, mayıs ayında görülen önceki duruşmada, İBB yolsuzluk davasında "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak kısa süre önce tahliye edilen tutuklu sanık Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine karar vermişti. Mahkemenin bu talebi kabul etmesiyle birlikte Soytekin'in duruşmaya katılması bekleniyor.

12 SANIK İÇİN 3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Davada, oylamaya hile karıştırma suçunu işledikleri iddia edilen 12 sanığın 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor. Sürecin başlangıcı, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38'inci Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21'inci Olağanüstü Kurultay'a dayanıyor. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, 38'inci Olağan Kurultay'a şaibe karıştırıldığını öne sürerek farklı mahkemelerde dava açtı. Delegelerin oylarının rüşvet karşılığında satın alındığını iddia eden davacılar, kurultay sürecinde rüşvet ve hile yoluyla delege iradesinin sakatlandığını savunuyor. Kurultaya ilişkin açılan davalar daha sonra Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirildi.

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#ADEM SOYTEKİN #CHP

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CHP kurultay ceza davasının 6. duruşması başladı: İtirafçı Soytekin dinlenecek
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