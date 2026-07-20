CHP Kurultayı dosyasında kritik bekleyiş! Adli tatil sonrası incelenecek

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi, "mutlak butlan" (kesin hükümsüzlük) kararı verdi.

Mahkeme, kararında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, kurultay öncesindeki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine devam etmesine hükmetti.

TEMYİZ İNCELEMESİ İÇİN YARGITAY'A GİTTİ

Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararına ilişkin dosya, bugün başlayan adli tatil öncesinde 17 Temmuz'da, temyiz incelemesinin yapılması amacıyla Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi'ne gönderildi.

ESAS İNCELEMESİ EYLÜLDE BEKLENİYOR

Yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, adli tatil süresince dosyanın kayıt ve tevzi işlemleri gerçekleştirilebilecek. Ancak dosyanın esasına ilişkin incelemenin, yeni adli yılın başlayacağı 1 Eylül'ün ardından yapılması bekleniyor.