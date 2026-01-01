CHP milletvekili Mehmet Tahtasız’dan akılalmaz hesap: 4.5 milyon dedi, 469 bin lira çıktı

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız tarafından dile getirilen ve kamuoyuna "kişi başı milyonluk ödeme" şeklinde sunulan iddialar, PTT'nin yönetim kurulu üyelerinin aldığı maaş tablosuyla açıkça çelişiyor. Bordroda yazan rakam ortadayken, milyonlardan söz edilmesi gerçeği çarpıtmaktan başka bir anlam taşımıyor.

PTT YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN AYLIK MAAŞI 35 BİN 949 LİRA

Resmi kayıtlara göre PTT yönetim kurulu üyelerine 2024 yılının Ocak–Haziran döneminde aylık 31 bin 106 lira, Temmuz ayından itibaren ise 35 bin 949 lira ödeme yapıldı. Buna rağmen, milyonluk maaş söylemiyle kamuoyunun karşısına çıkılması, bilgiye değil algıya dayalı bir siyasi refleksin ürünü olarak dikkat çekiyor.

KAMUOYUNA YÜKSEK RAKAMLARLA SÜSLENMİŞ BİR HİKÂYE SERVİS EDİLİYOR

CHP'nin bu konuda izlediği çizgi artık net. Farklı dönemlere ve farklı ödeme kalemlerine ait rakamlar bir araya getirilerek sanki tek bir kişiye, tek bir ayda ödenmiş gibi sunuluyor. Gerçek özellikle göz ardı ediliyor, ardından kamuoyuna yüksek rakamlarla süslenmiş bir hikâye servis ediliyor.

2025 YILINDA 469 BİN 385 LİRA

Soru son derece basit: Aralık ayında ödenen 35 bin 949 lira maaş mı "milyonluk ödeme" yoksa 2025 yılının tamamında ödenen 469 bin 385 lira mı? Rakam ortadayken bu iddiada ısrar etmek, "4,5 milyon" masalının karşılığı? Hatta belgeler açıkça gösteriyor ki 2024 ve 2025 yılındaki maaşların toplamı dahi ancak 828 bin lira ediyor. 4,5 milyon lira nerede, 828 bin lira nerede? Bu iki yılda ödenen toplam maaş bir milyonu dahi geçmiyorken CHP'li Tahtasız bu yalanı nasıl uydurdu?

AKILLARA PLAN BÜTÇE KOMİSYONU KİMLERE EMANET SORUSU GELDİ

Matematik ortadayken, belgeler bu kadar açıkken ortaya atılan bu rakamın ne mali bir karşılığı ne de somut bir dayanağı var. Hal böyle olunca akıllara Plan Bütçe Komisyonu kimlere emanet sorusu geldi. Bu tablo hesap hatasından kaynaklanıyorsa durum daha da vahim görünüyor.

Kamuoyu artık bu yöntemi tanıyor. Belgeler konuştuğunda söylemin çöktüğü, algının dağıldığı bu tablo daha önce de defalarca görüldü. Bu son örnekle birlikte CHP'li vekilin PTT üzerinden kurmaya çalıştığı algı da, belgeler karşısında bir kez daha geçerliliğini yitirdi.