Haberler Yaşam Haberleri CHP Tekirdağ’da ipler koptu: Restleşme ihraç sürecine taşındı
Giriş Tarihi: 8.06.2026 14:02

CHP Tekirdağ’da ipler koptu: Restleşme ihraç sürecine taşındı

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) kurultay süreci ve “mutlak butlan” tartışmalarının gölgesinde yaşanan iç çekişmeler, Tekirdağ teşkilatında da yeni bir krize dönüştü. CHP’li Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ile CHP Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç arasında yaşanan gerilim disiplin süreciyle yeni bir boyut kazandı.

Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ
CHP Tekirdağ’da ipler koptu: Restleşme ihraç sürecine taşındı
  • ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, CHP Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç, kamuoyunda geniş yankı uyandıran açıklamaları nedeniyle Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay hakkında disiplin süreci başlattı. Akay'ın parti üyeliğinden ihracının talep edildiği ve dosyanın ilgili disiplin kurullarına sevk edildiği öğrenildi. Gerilimin fitilini ateşleyen açıklamalar ise Vahap Akay'dan geldi. Katıldığı bir programda CHP Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç'u sert sözlerle eleştiren Akay, "Özel kalemden bozma il başkanı benim muhatabım değil. İşine baksın" ifadelerini kullanmıştı. Akay ayrıca il başkanının parti çalışmalarından uzak kaldığını ve teşkilat yönetiminde yetersiz kaldığını öne sürmüştü.

Akay'ın açıklamalarının ardından CHP Tekirdağ İl Başkanlığı'nın harekete geçtiği ve parti disiplin mekanizmasını devreye soktuğu belirtildi. Yaşanan gelişme, CHP Tekirdağ örgütünde uzun süredir devam eden görüş ayrılıklarının açık bir restleşmeye dönüştüğü şeklinde yorumlandı. CHP kulislerinde, il başkanlığı ile Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay arasında yaşanan gerilimin önümüzdeki süreçte daha da derinleşebileceği konuşulurken, disiplin sürecinin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
#ÇERKEZKÖY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP Tekirdağ’da ipler koptu: Restleşme ihraç sürecine taşındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA