CHP Tekirdağ’da ipler koptu: Restleşme ihraç sürecine taşındı

Edinilen bilgilere göre, CHP Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç, kamuoyunda geniş yankı uyandıran açıklamaları nedeniyle Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay hakkında disiplin süreci başlattı. Akay'ın parti üyeliğinden ihracının talep edildiği ve dosyanın ilgili disiplin kurullarına sevk edildiği öğrenildi. Gerilimin fitilini ateşleyen açıklamalar ise Vahap Akay'dan geldi. Katıldığı bir programda CHP Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç'u sert sözlerle eleştiren Akay, "Özel kalemden bozma il başkanı benim muhatabım değil. İşine baksın" ifadelerini kullanmıştı. Akay ayrıca il başkanının parti çalışmalarından uzak kaldığını ve teşkilat yönetiminde yetersiz kaldığını öne sürmüştü.

Akay'ın açıklamalarının ardından CHP Tekirdağ İl Başkanlığı'nın harekete geçtiği ve parti disiplin mekanizmasını devreye soktuğu belirtildi. Yaşanan gelişme, CHP Tekirdağ örgütünde uzun süredir devam eden görüş ayrılıklarının açık bir restleşmeye dönüştüğü şeklinde yorumlandı. CHP kulislerinde, il başkanlığı ile Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay arasında yaşanan gerilimin önümüzdeki süreçte daha da derinleşebileceği konuşulurken, disiplin sürecinin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.