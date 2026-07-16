CHP’de anahtar krizi! Yeni başkan parti binasına çilingirle girdi

CHP Merkez Yürütme Kurulu tarafından 30 Haziran 2026 tarihinde görevden alınan Onur Yüksel Bozdağ'ın yerine, 10 Temmuz 2026 tarihinde Mustafa Demirel atanmıştı. Parti tabanından gelen isimlerden biri olarak gösterilen ve CHP'nin kurucu gençlik kolları başkanlarından olduğu belirtilen Demirel, atama yazısının tebliğ edilmesinin ardından Kırıkkale İl Başkanlığı binasına gittiğini ifade etti.

"TELEFONLARIMIZA CEVAP ALAMADIK"

Eski İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ'a ulaşmaya çalıştıklarını ancak telefonlarına cevap alamadıklarını öne süren Demirel, parti binasına çilingir aracılığıyla girdiklerini söyledi. Binaya girdiklerinde bazı duvarlarda sprey boya ile yazılar bulunduğunu iddia eden Demirel, yaşanan duruma tepki gösterdi. CHP'nin sık sık "baba ocağı" olarak tanımlandığını hatırlatan Demirel, parti binasında karşılaştıkları manzaranın kendilerini üzdüğünü belirterek, "Baba ocağı olarak görülen bir yere bunun yapılmasını doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

DEMİRBAŞ VE EVRAK TARTIŞMASI

Eski yönetimin partiye ait bazı evrak ve demirbaşları teslim etmediğini ileri süren Mustafa Demirel, il başkanlığına ait araç, karar defteri, işletme defteri ve bazı resmi kayıtların kendilerine devredilmediğini savundu. Demirel ayrıca partiye ait sosyal medya hesaplarının kullanımına ilişkin de sorun yaşandığını belirterek, yaşananların parti teşkilatını yıprattığını ifade etti.

"HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ"

Yaşanan olaylarla ilgili tutanak tuttuklarını ve hukukçularla görüştüklerini açıklayan Demirel, gerekli yasal süreçleri başlatacaklarını söyledi. Demirel, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine zarar verilmesine izin vermeyeceğiz. Tüm süreçlerin takipçisi olacağız ve gerekli hukuki adımları atacağız" dedi. Öte yandan, haberde yer alan iddialarla ilgili eski CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ tarafından şu ana kadar kamuoyuna yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör