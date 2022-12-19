Haberler Yaşam Haberleri CHP'de bir taciz rezaleti daha! CHP'li Belediye Meclis Üyesi Türkyılmaz'a 15 ay hapis cezası
Giriş Tarihi: 19.12.2022 23:59 Son Güncelleme: 20.12.2022 00:18

CHP'de bir taciz rezaleti daha! CHP'li Belediye Meclis Üyesi Türkyılmaz'a 15 ay hapis cezası

Kırşehir'de CHP'li belediyenin şirketinde çalışan personelin sosyal medya üzerinden 14 yaşındaki çocuğa taciz mesajı göndermesi gündemdeki yerini korurken CHP'li Maltepe Belediyesi'nde de bir taciz rezaleti yaşandı. CHP Maltepe Belediye Meclis Üyesi Mehmet Türkyılmaz, 16 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu gerekçesiyle 18 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Türkyılmaz'ın cezasında 6'da 1 oranında indirim yapılarak 15 ay 18 gün hapis cezası verilmesine karar verildi.

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
CHP’de bir taciz rezaleti daha! CHP’li Belediye Meclis Üyesi Türkyılmaz’a 15 ay hapis cezası

CHP'li Kırşehir Belediyesi personelinin 14 yaşındaki çocuğa sosyal medya üzerinden taciz mesajları gönderdermesi büyük tepkilere neden olmuştu. CHP'li belediyede yaşanan skandalın ardından benzer bir rezazlet İstanbul'daki Maltepe Belediyesi'nde yaşandı.

OLAY YARGIYA TAŞINDI

CHP Maltepe Belediye Meclis Üyesi Mehmet Türkyılmaz, komşusunun 16 yaşındaki kızına taciz içerikli mesajlar gönderdi. Olay, kız çocuğunun ailesinin durumu fark etmesi üzerinde yargıya taşındı.

(Mehmet Türkyılmaz)

15 AY HAPİS CEZASI

İstanbul Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi Türkyılmaz'a 'çocuğa zinzirleme taciz' suçlaması üzerine yargılama yaptı. Türkyılmaz, yargılama sonrasında "çocuğa zincirleme taciz" suçlamasından 18 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığa verilen cezada 6'da 1 oranında indirim uygulayarak cezayı 15 ay 18 güne indirdi.

"EVE GEÇTİĞİMDE BANA TEKRAR MESAJ ATTI"

Mağdur kız çocuğu ifadesinde CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Türkyılmaz'ın kendisine Instagram üzerinden birden fazla fazla mesaj attığını söyledi. B.D.C. duruşmadaki ifadesinde şu açıklamaları yaptı: "Daha önce beyanda bulunmuştum, aynen tekrar ederim. Sanık abimin arkadaşının babası olur. Ailecek görüşüyorduk. İddiianamede belirtilen ınstagram hesabı üzerinden sanık bana birden fazla mesaj attı. Mesajlaşmaya başladığımda rahatsız edici mesajları atmıyordu ancak daha sonra rahatsız edici mesajlar atmaya başladı. Bu süreçte yolda karşılaşmıştık. Bana ailemi sordu. Eve geçtiğimde bana tekrar mesaj attı ve bir şeye ihtiyacım olup olmadığını sordu. İddianamede belirtildiği şekilde taciz içerikli mesajlar atan sanıktan şikayetçiyim. Davaya katılmak istiyorum"

ÇOCUĞUN BABASI ŞİKAYETÇİ OLDU

Mağdur kız çocuğunun babası Serkan Cahyir, Mehmet Türkyılmaz ile ailecek görüştüklerini belirtti. Taciz olayından kızının anlatması üzerine haberdar olduğunu söyleyen Cahyir: "Kızıma rahatsızlık vererek cinsel taciz içerikli mesajlar gönderen sanıktan şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum. Sanığın beyanlarını kabul etmiyorum" dedi.

CHP'li belediyenin personelinden küçük çocuğa taciz: Anne isyan etti! "Bunun için mi oy veriyoruz?"

ARKADAŞINA GÖNDER
CHP'de bir taciz rezaleti daha! CHP'li Belediye Meclis Üyesi Türkyılmaz'a 15 ay hapis cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA