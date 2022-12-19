CHP’de bir taciz rezaleti daha! CHP’li Belediye Meclis Üyesi Türkyılmaz’a 15 ay hapis cezası

(Mehmet Türkyılmaz)

15 AY HAPİS CEZASI

İstanbul Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi Türkyılmaz'a 'çocuğa zinzirleme taciz' suçlaması üzerine yargılama yaptı. Türkyılmaz, yargılama sonrasında "çocuğa zincirleme taciz" suçlamasından 18 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığa verilen cezada 6'da 1 oranında indirim uygulayarak cezayı 15 ay 18 güne indirdi.

"EVE GEÇTİĞİMDE BANA TEKRAR MESAJ ATTI"



Mağdur kız çocuğu ifadesinde CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Türkyılmaz'ın kendisine Instagram üzerinden birden fazla fazla mesaj attığını söyledi. B.D.C. duruşmadaki ifadesinde şu açıklamaları yaptı: "Daha önce beyanda bulunmuştum, aynen tekrar ederim. Sanık abimin arkadaşının babası olur. Ailecek görüşüyorduk. İddiianamede belirtilen ınstagram hesabı üzerinden sanık bana birden fazla mesaj attı. Mesajlaşmaya başladığımda rahatsız edici mesajları atmıyordu ancak daha sonra rahatsız edici mesajlar atmaya başladı. Bu süreçte yolda karşılaşmıştık. Bana ailemi sordu. Eve geçtiğimde bana tekrar mesaj attı ve bir şeye ihtiyacım olup olmadığını sordu. İddianamede belirtildiği şekilde taciz içerikli mesajlar atan sanıktan şikayetçiyim. Davaya katılmak istiyorum"

ÇOCUĞUN BABASI ŞİKAYETÇİ OLDU

Mağdur kız çocuğunun babası Serkan Cahyir, Mehmet Türkyılmaz ile ailecek görüştüklerini belirtti. Taciz olayından kızının anlatması üzerine haberdar olduğunu söyleyen Cahyir: "Kızıma rahatsızlık vererek cinsel taciz içerikli mesajlar gönderen sanıktan şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum. Sanığın beyanlarını kabul etmiyorum" dedi.