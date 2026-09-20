CHP'den istifa eden İBB Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda'dan açıklama: "Mecliste konuşmanız değil, susmanız bekleniyor"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)Meclisi Eylül ayı 3'üncü oturumunda CHP'den istifa eden Ekrem Eray Arda, istifa sürecine ve sonrasında yaşanan tartışmalara ilişkin detaylı bir açıklama yayımladı. Siyasetten beklentilerini bulamadığını belirten Arda, daha önce Kartal Belediye Meclisi'nde de dile getirdiği yapıcı eleştirilerin parti yönetimi tarafından dikkate alınmadığını ifade etti.

"SÖZ HAKKI ALMAK YILDA BİR NASİP OLAN BİR MUCİZE HALİNE GELDİ"

Belediye meclislerindeki politika yapım süreçlerine katkı sunmak amacıyla yola çıktıklarını ancak mevcut yapıda söz hakkı almanın zorlaştırıldığını savunan Arda, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Duyulmasın diye ne gerekiyorsa yapıldı, belediye meclislerinde söz hakkı almak ancak yılda bir nasip olan bir mucize haline geldi. Zira mecliste konuşmanız değil, susmanız bekleniyor. Yola çıkarken politika yapım süreçlerine katkımız olacağını düşünüyorduk ve evet, beklentilerimizi bulamadık."

TELEVİZYON YAYININA VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA TEPKİ

İstifasının ardından kendisini hedef alan haberlere ve Halk TV ekranlarındaki sunuma değinen Arda, iki yıl boyunca kendisine mikrofon uzatılmadığını belirtti. Geçmişte Demokrat Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüttüğünü ve bunu hiçbir zaman gizlemediğini hatırlatan Arda, seçim döneminde bu kimliğiyle ortak mesai harcadıklarını ifade etti. Haberlerin veriliş şeklini ve sosyal medyadaki paylaşımları eleştiren Arda, siyasi tartışmaların sığ bir noktaya taşındığını vurguladı.

"SAYISAL HESAPLAR SİYASETİ SIĞLAŞTIRIYOR"

Meclisteki parti üye sayıları üzerinden yapılan analizlerin ve istifa sonrası üretilen senaryoların sorunları çözmediğini dile getiren Arda, açıklamasına şöyle devam etti:"İBB Meclisi'nde hangi partiden kaç üye var diye sorup kelle hesabı yapmak, istifalardan komplolar çıkarmaya çalışmak siyasi tartışmaları çok sığ bir noktaya götürüyor: 'Bize gelen melektir, bizden giden dönektir.' Sorunları konuşmayıp sessiz kalarak yok saymaya çalıştıkça gidenlerin sayısı artıyor. Gidenlerin, gitmek zorunda bırakılanların haklı gerekçeleri olduğuna eminim."

"MECLİSLERE SÜS GİBİ OTURMAYA GELMEDİK"

Siyaset yapma amacının vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek olduğunu vurgulayan Ekrem Eray Arda, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:"Biz bu meclislere süs gibi oturmaya, önceden alınmış kararları el kaldırıp onaylamaya gelmedik; hemşehrilerimizin problemlerini çözmeye geldik, komşularımıza hizmet üretmeye geldik. Her vatandaş gibi benim de siyasetten beklentim budur."Haber metninin uzunluğu veya başlık yapısı ile ilgili değiştirmek istediğiniz bir yer var mı?