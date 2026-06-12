CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait hafriyat kamyonları Bağlumluların hayatını kabusa çevirdi

|Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Bağlum bölgesinde bulunan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait hafriyat döküm sahasına giden ağır tonajlı kamyonlar; Kafkas, Karakaya, Hisar ve Karşıyaka mahallelerinde yaşayan vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bölge sakinleri, yıllardır devam eden kamyon trafiğinin artık dayanılmaz boyutlara ulaştığını ifade ederek yaşanan toz, gürültü, yol tahribatı ve kaza riskinin hayatlarını kabusa çevirdiğini dile getiriyor. Sorunun çözümü için dört mahalle muhtarı ortak imzayla Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na başvururken, Bağlumlular Derneği de çeşitli girişimlerde bulundu. Ancak vatandaşlar, bugüne kadar somut bir sonuç alınamadığını belirtiyor. FATİH ÜNAL: "BAĞLUM YAŞANMAZ HALE GELDİ" AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fatih Ünal, hafriyat kamyonlarının bölge halkında ciddi rahatsızlığa yol açtığını söyledi. Ünal, "Bağlum'da hafriyat kamyonlarının yoldan geçiyor olması halkımızın ciddi tepkisine neden oluyor. Kazalara sebebiyet veriyor. Gece gündüz tonajlı kamyonların hareket etmesi bir sürü sıkıntıyı beraberinde getiriyor. Boşaltma yapan kamyonların geri dönüşleri sırasında oluşan gürültü de vatandaşları rahatsız ediyor" dedi.
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Bağlum halkının kamyonlardan büyük ölçüde şikayetçi olduğunu ifade eden Ünal, çözüm için alternatif yol yapılması ya da hafriyat sahasının kapatılması gerektiğini belirterek şunları kaydetti: "Hafriyat kamyonlarının bir an evvel şehir dışından geçmesi gerekir. Ya da Bağlum'daki hafriyat alanının kapatılması gerekir. Yoksa daha çok ciddi problemler yaşanacak. Daha önce vatandaşlar yolu birkaç kez kapatmıştı. Yapılan düzenlemeler ise yetersiz kaldı. Şehir dışından geçen elli metrelik bir yol açılırsa faydalı olabilir. Aksi takdirde Bağlum, hafriyat kamyonları nedeniyle yaşanmaz bir yer haline gelmiş durumdadır."
Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Havva Aydemir de mahalle sakinlerinin büyük tepki gösterdiğini belirterek kamyon güzergâhının değiştirilmesinin sorunu çözmediğini söyledi. Aydemir, "Önceden Bağlum Bulvarı'ndan geçiyorlardı. Şimdi benim bölgemdeki Kayı Caddesi, Ziyaülhak, Uluharman, Menderes ve Okul Caddesi üzerinden geçmeye başladılar. Bu sefer de buralardaki insanlar isyan etmeye başladı. Gerçekten vatandaşın canına tak ettirdiler. Bir an önce buradan gitmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Bağlum'un yerlilerinden Ali Alptekin, yıllardır devam eden sorunun son dönemde daha da ağırlaştığını belirterek şunları söyledi: "Bu kamyonlar yüzünden çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Gürültü kirliliği var, çevre kirliliği var. Ne gece uyuyabiliyoruz ne gündüz rahat edebiliyoruz. Yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye korkuyoruz. Arabayla yola çıkmaya korkuyoruz. Evlerimizin içi toz içinde, balkonlarımız toprak dolu. Hakikaten bıktırdılar bizi. Gece saat üçte, dörtte yataktan fırlıyorum. Yollar bozulmuş, kamyonlar çukurlara girip çıkıyor. Çoluğumuzu çocuğumuzu sokağa çıkarmaya korkuyoruz. Özellikle hafta sonları piknik alanlarına gelen araçlarla kamyonlar birleşince trafik içinden çıkılmaz hale geliyor. Karşıdan karşıya geçebilirsen geç."
Sorunun geçmişte de yaşandığını ancak son yıllarda daha da büyüdüğünü dile getiren Alptekin, şunları söyledi: "Melih Gökçek döneminde de hafriyat geliyordu ama bu kadar değildi. Şimdi tamamen sahipsiz kaldık. Belediye gittiğinden beri Bağlum öksüz evlat gibi kaldı. Ankara merkezine 13-14 kilometre uzaklıktayız ama hizmet konusunda en geride kalan yerlerden biri olduk."
Bağlumlular Derneği'nin düzenlediği eylemin ardından sorunların daha da arttığını öne süren Ersöz, şunları söyledi: "Yerel basına da çıktık, eylem yaptık. Ama sanki tepki gösterdiğimiz için cezalandırıldık. Yolları öyle bir hale getirdiler ki araçlarda amortisör kalmadı. Beş metrelik yere yama yapıyorlar, yüz metrelik yer bozuk. Asfalt diye bir şey kalmadı. Arabayı yıkıyorum, sabah kalkıyorum bir karış toz içinde. Çoluğunuzu çocuğunuzu sokağa bırakmaya korkuyorsunuz. Karşıdan karşıya geçmeye bile çekiniyoruz. O gürültüden dolayı evi taşımayı düşünüyorum. Benim duyduğum kadarıyla kamyon başına ciddi ücretler alınıyor. Bu rantı bırakıp da burayı kapatmazlar. Ama o paranın cezasını biz çekiyoruz. Tozu da toprağı da çamuru da Bağlum çekiyor."