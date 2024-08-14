CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne isyan

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan Dere, Kuzca, Gölcük ve Gödene mahalle sakinleri yollarının bakımsızlığı karşısında isyan etti. Köy halkı "Yolumuz yolunuzdur, asfaltlanmasını istiyoruz" yazılı pankartla eylem yaparak yollara düştü. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e sitem eden vatandaşlar, "Duy sesimizi sayın Böcek. Sayın Böcek bir kez olsun ger göl halimizi" dedi.

ANTALYA'NIN İKİNCİ BÜYÜK ORMAN KÖYÜ

Kumluca ilçesinde Akdağ ile Teke dağı arasındaki Alakır vadisinde konumlanan Gölcük köyü toprak genişliği bakımından Antalya'nın ikinci büyük orman köyü olarak biliniyor. 2002 yılında köyün yol sorunu Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü'ne bildirildi. Yapılan keşif sonucunda Yellice mevkinden başlayan Darıcı mahallesinin 4 kilometrelik yolu Yazır, Dereköy, Fesleğen, Büyük Alan, Çulfa, Kuzca, Söğüt Cumasından geçip Gölcük köyünün içinden geçen yola eklendi.

'DUY SESİMİZİ SAYIN BÖCEK'

Bakımsız yol mahalle halkını isyan ettirdi. Muhtarlık önünde toplanan vatandaşlar, toz yutmaktan, bıktıklarını. kış aylarında çamur deryasına bakmaktan canımızdan bezdiklerin idile getirerek, "Yolumuz yolunuzdur, asfaltlanmasını istiyoruz" yazılı pankart alarak yollara düştü. Ellerinde pankartlarla eylem yapan vatandaşlar yollarına sıcak asfalt dökülmesini talep etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e sitem eden vatandaşlar, "Duy sesimizi sayın Böcek. Sayın Böcek bir kez olsun gel göl halimizi" dedi.

MUHTAR '5 YIL ÖNCE CHP'Lİ BÜYÜKŞEHİR BİLDİRDİK'

Köy yolunun 5 mahalle tarafından kullanıldığını ifade Muhtar Mustafa Alkan, "Yolumuzun yarısı büyükşehirin yarısı da Kumluca Belediyesinin sorumluluğundadır. Tamamı Büyükşehrin olmalı. Mahalle yolumuza sıcak asfalt dökülmesini istiyoruz. Yazın tozun toprağın içinde kalıyoruz. Kışın yağmur yağdı mı yollarımız bozuluyor. Köyümüzün tüm yolları stabilizedir, ilk yağmurla derelerde büz olmadığından yol diye bir şey kalmıyor yeteri kadar büz temin edilerek gerekli yerlere konulmasını ve bu yolların asfalt programına alınmasını, mahalle yollarının talep ediyoruz. Bu taleplerimizi köy muhtarlığı olarak 5 yıl önce büyükşehir başkanlığına bildirmiştik. Cevap alamadık" diyerek CHP'li belediyeye tepkilerini dile getirdi.