CHP’li Bakırköy Belediyesi’nde çalışan zabıta rüşvet soruşturmasında tutuklandı! Önce para sonra Iphone istemiş

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Belediyesi'nde zabıta olarak çalışan B.Y.'nin otel sahibi A.İ.'den ruhsat işlemlerine ilişkin olarak rüşvet aldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Bakırköy Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapmakta olan B.Y. hakkında, otel sahibi A.İ.'den ruhsat işlemlerine ilişkin olarak rüşvet aldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı, arama ve elkoyma talimatı verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur"
"ZABITA SÜREKLİ OTELE GELİYORDU"
Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında rüşvet veren ihbarcı A.İ.'nin ifadesine ulaşıldı. A.İ. ifadesinde şunları söyledi:
"2017-2018 yılları arasında Bakırköy Kartaltepe'de bulunan otelimi açtım. Oteli açtıkta sonra ruhsat almak için başvuruda bulundum. Bu sürede bina dil kursu olduğu için otele çevirmek için tadilat yaptım. Tadilatları belediyeden izin aldıktan sonra yapmaya başladım. Tadilat bittikten sonra müşteri kabulüne başladık. Bu sırada ruhsat henüz çıkmamıştı. Biz müşteri kabul etmeye başladıktan sonra belediyeden zabıtalar zaman zaman kontrole geliyordu. Otele kontrole B.Y. yanında bulunan 3 kişi geliyordu. Bu kişilerin yüzlerini hatırlamıyorum. Görsem teşhis edebilirim. Zabıtalar sadece B.Y. isimli şahıs olduğunda otele geliyorlardı. Belediyeye sorarak müşteri kabulüne başladık. Kabule başladıktan sonra daimi olarak kontrole geldiler. 2018 yılında işlem için belediyeye gittiğimde otelin bulunduğu alanın yurt iskanı olduğunu öğrendim. Normalde otellerde iki yangın merdiveni bulunurken benim otelimde bir yangın merdiveni vardı. İtfaiyeden ekip getirerek bir yangın merdiveninin yeterli olup olmadığına ilişkin tespit yaptırdım.
ÖNCE PARA SONRA TELEFON İSTEDİ
A.İ. ifadesinin devamında şunları söyledi: "Daha sonra B.Y. yanındaki 3 kişi ile birlikte otele geldi. Bu süreçte benimle sadece B.Y. isimli şahıs görüştü. B.Y. bana ikinci bir yangın merdiveni olmadığı için oteli mühürleyeceğini söyledi. Kendisi kameranın görmediği bir alana yöneldi ve beni de çağırdı. Benden oteli mühürlememek için 26 bin TL para istedi. İlk başta kendisine para vermedim. Otele gidip görevlilere durumu anlattım ama beni odadan kovdular. Ertesi gün B.Y. yine otele geldi. Bu gelişinde kendisine 26 bin TL parayı verdim. Parayı aldıktan sonra otelden ayrıldılar. Daha sonra B.Y. tekrar otele geldi. Ruhsatımız olmadığı için oteli mühürleyeceğini söyledi ve karşılığında Iphone marka telefon istedi. Bu sırada belediyede görevli kadın bir başkan yardımcısına durumu anlattım. 'Buranın iskanı yok' dedi ve beni gönderdi. B.Y. isimli zabıta İphone marka telefonu alarak teslim ettim"
TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli B.İ. 'rüşvet almak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.