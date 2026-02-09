CHP’li Bakırköy Belediyesi’nde çalışan zabıta rüşvet soruşturmasında tutuklandı! Önce para sonra Iphone istemiş

ÖNCE PARA SONRA TELEFON İSTEDİ

A.İ. ifadesinin devamında şunları söyledi: "Daha sonra B.Y. yanındaki 3 kişi ile birlikte otele geldi. Bu süreçte benimle sadece B.Y. isimli şahıs görüştü. B.Y. bana ikinci bir yangın merdiveni olmadığı için oteli mühürleyeceğini söyledi. Kendisi kameranın görmediği bir alana yöneldi ve beni de çağırdı. Benden oteli mühürlememek için 26 bin TL para istedi. İlk başta kendisine para vermedim. Otele gidip görevlilere durumu anlattım ama beni odadan kovdular. Ertesi gün B.Y. yine otele geldi. Bu gelişinde kendisine 26 bin TL parayı verdim. Parayı aldıktan sonra otelden ayrıldılar. Daha sonra B.Y. tekrar otele geldi. Ruhsatımız olmadığı için oteli mühürleyeceğini söyledi ve karşılığında Iphone marka telefon istedi. Bu sırada belediyede görevli kadın bir başkan yardımcısına durumu anlattım. 'Buranın iskanı yok' dedi ve beni gönderdi. B.Y. isimli zabıta İphone marka telefonu alarak teslim ettim"

TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli B.İ. 'rüşvet almak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.