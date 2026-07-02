Haberler Yaşam Haberleri CHP’li başkan ve oğlu uyuşturucu ekerken foto kapana yakalandı
Giriş Tarihi: 2.07.2026 12:13 Son Güncelleme: 2.07.2026 12:35

CHP’li başkan ve oğlu uyuşturucu ekerken foto kapana yakalandı

Diyarbakır’ın CHP’li Çüngüş İlçe Başkanı Seyit Akdağ ve oğlu araziye uyuşturucu ekimi yaparken foto kapana yakalandı. Baba ve oğlu gözaltına alındı. Gözaltına alının Seyit Akdağ, Cumhuriyet Savcısı'na verdiği ifadesinde, kenevir bitkilerini oğlunun ektiğini, kendisinin bir dâhili olmadığını savundu.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR Yaşam
CHP’li başkan ve oğlu uyuşturucu ekerken foto kapana yakalandı
  • ABONE OL

Diyarbakır Çüngüş İlçe Jandarma Komutanlığı, yasa dışı uyuşturucu ekimi yapıldığı yönünde duyum aldı. Çüngüş Kaymakamlığı'nın olur yazısı ile bölgeye foto kapan yerleştirildi. İlçeye bağlı Elyos Mahallesi Kurtini mevkii 103 ada 1 parseldeki ormanlık alana yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı, ekili alanın sulanarak bakımının sürdürüldüğü iz ve emarelerle tespit edildi. Yapılan görüntü incelemeleri neticesinde söz konusu faaliyetlerin bölgede arıcılık yapan Çüngüş CHP İlçe Başkanı Seyit Akdağ ve oğlu Zülfikar Akdağ tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

SAVCILIK GÖZALTI KARARI VERDİ

Çüngüş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Seyit Akdağ ve Zülfikar Akdağ hakkında, 'uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanuna muhalefet uyarınca uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçlarında' soruşturma başlattı. Sulh Ceza Hâkimliği'nin arama kararına istinaden şahısların ev ve aracında yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 38 fişek ve 2 şarjör ile 103 ada 1 parsel ormanlık alanda yapılan aramada ise 10 adet kenevir bitkisi ve 14 adet tohum yatağı ele geçirildi. Yasadışı ekim yapılan bölgeyi ormanlık alanda kolayca bulmak için ağaçlara asılı 3 poşet ve 4 otların içerisinde gizlenmiş vaziyette su bidonunun kriminal inceleme yapılması için el konuldu. Başkan Akdağ ve oğlu gözaltına alındı.

"KENEVİRİ OĞLUM EKTİ BİLGİM YOK"

Gözaltına alının Seyit Akdağ, Cumhuriyet Savcısı'na verdiği ifadesinde, kenevir bitkilerini oğlunun ektiğini, kendisinin bir dâhili olmadığını savundu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Zülfikar Akdağ ise, kenevir bitkilerini kendisinin kişisel kullanımı için ektiğini, babasının kenevir ekimi ile ilgisi olmadığını ileri sürdü. Sorgularının ardından CHP'li Başkan Seyit Akdağ ve oğlu yurtdışı yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

#DİYARBAKIR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP’li başkan ve oğlu uyuşturucu ekerken foto kapana yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA