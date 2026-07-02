CHP’li başkan ve oğlu uyuşturucu ekerken foto kapana yakalandı

SAVCILIK GÖZALTI KARARI VERDİ

Çüngüş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Seyit Akdağ ve Zülfikar Akdağ hakkında, 'uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanuna muhalefet uyarınca uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçlarında' soruşturma başlattı. Sulh Ceza Hâkimliği'nin arama kararına istinaden şahısların ev ve aracında yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 38 fişek ve 2 şarjör ile 103 ada 1 parsel ormanlık alanda yapılan aramada ise 10 adet kenevir bitkisi ve 14 adet tohum yatağı ele geçirildi. Yasadışı ekim yapılan bölgeyi ormanlık alanda kolayca bulmak için ağaçlara asılı 3 poşet ve 4 otların içerisinde gizlenmiş vaziyette su bidonunun kriminal inceleme yapılması için el konuldu. Başkan Akdağ ve oğlu gözaltına alındı.