CHP’li başkan ve oğlu uyuşturucu ekerken foto kapana yakalandı

Diyarbakır Çüngüş İlçe Jandarma Komutanlığı, yasa dışı uyuşturucu ekimi yapıldığı yönünde duyum aldı. Çüngüş Kaymakamlığı'nın olur yazısı ile bölgeye foto kapan yerleştirildi. İlçeye bağlı Elyos Mahallesi Kurtini mevkii 103 ada 1 parseldeki ormanlık alana yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı, ekili alanın sulanarak bakımının sürdürüldüğü iz ve emarelerle tespit edildi. Yapılan görüntü incelemeleri neticesinde söz konusu faaliyetlerin bölgede arıcılık yapan Çüngüş CHP İlçe Başkanı Seyit Akdağ ve oğlu Zülfikar Akdağ tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.
SAVCILIK GÖZALTI KARARI VERDİ
Çüngüş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Seyit Akdağ ve Zülfikar Akdağ hakkında, 'uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanuna muhalefet uyarınca uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçlarında' soruşturma başlattı. Sulh Ceza Hâkimliği'nin arama kararına istinaden şahısların ev ve aracında yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 38 fişek ve 2 şarjör ile 103 ada 1 parsel ormanlık alanda yapılan aramada ise 10 adet kenevir bitkisi ve 14 adet tohum yatağı ele geçirildi. Yasadışı ekim yapılan bölgeyi ormanlık alanda kolayca bulmak için ağaçlara asılı 3 poşet ve 4 otların içerisinde gizlenmiş vaziyette su bidonunun kriminal inceleme yapılması için el konuldu. Başkan Akdağ ve oğlu gözaltına alındı.
Zülfikar Akdağ ise, kenevir bitkilerini kendisinin kişisel kullanımı için ektiğini, babasının kenevir ekimi ile ilgisi olmadığını ileri sürdü. Sorgularının ardından CHP'li Başkan Seyit Akdağ ve oğlu yurtdışı yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.