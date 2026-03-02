Haberler Yaşam Haberleri CHP'li başkandan belediye meclis üyesine küfür! "Sen kimsin? Beni konuşturma burada..."
Giriş Tarihi: 2.03.2026 21:03

CHP'li başkandan belediye meclis üyesine küfür! "Sen kimsin? Beni konuşturma burada..."

CHP'li Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, belediye meclis toplantısında tartışma yaşadığı Bağımsız Belediye Meclis Üyesi Cevat Olgun'a küfürler savurdu, hakaretler etti. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde gerçekleştirilen Mart ayı Belediye Meclisi toplantısında tansiyon yükseldi.

CHP'li Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı ile Bağımsız Meclis Üyesi Cevat Olgun arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.

CHP'Lİ BAŞKAN KÜFÜR VE HAKARET

CHP'li Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, tartışmanın büyümesiyle birlikte Bağımsız Meclis Üyesi Cevat Olgun'a küfürler savurdu, hakaret etti.

Tartışmanın ardından Cevat Olgun, güvenlik eşliğinde salondan ayrılırken, Özgür Arıcı ise toplantıyı sonlandırdı.

İki isim arasında geçen diyalog şu şekilde:

Bağımsız Meclis Üyesi Cevat Olgun: Kendiniz demediniz mi Özlem başkanla gidelim konuşalım diye? Bir dediğini iki yapmadı

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı: Sen kimsin l*n ben seninle gideceğim. S*k*ndirik sen kimsin?

Bağımsız Meclis Üyesi Cevat Olgun: Nasıl konuşuyorsun sen? Benimle düzgün konuş

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı: Hass*kt*r lan! Kapatıyorum Meclisi...

Bağımsız Meclis Üyesi Cevat Olgun: Sen beni dışarı çıkaramazsın! Sen kiminle böyle konuşuyorsun. Terbiyesizlik yapma.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı: Atın bunu! Meclisi kapatıyorum.

