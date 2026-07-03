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Giriş Tarihi: 3.07.2026 19:28

CHP’li Başkandan muhtara alçak sözler! Küfür ve hakaretleri kamerada! O anlar saniye saniye kaydedildi

CHP’li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Beyağaç ilçesinde Yeniçeşme Mahallesi Muhtarı Salih Gündoğdu’ya yönelik küfür ve hakaretlerde bulundu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK Yaşam
CHP’li Başkandan muhtara alçak sözler! Küfür ve hakaretleri kamerada! O anlar saniye saniye kaydedildi
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Çavuşoğlu'nun çevresindekilerle sohbet ettiği sırada, Denizli'nin Beyağaç ilçesine bağlı Yeniçeşme Mahallesi Muhtarı Salih Gündoğdu'ya yönelik küfür ve hakaretleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AĞIR SÖZLER SARF ETTİ

Görüntülerde Başkan Çavuşoğlu'nun Gündoğdu'ya ağır sözler sarf ettiği duyuldu.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ!

Başkan Çavuşoğlu'nun "Bir sürü yazı yazıyor şe... Millet de aslı var sanıyor. Ulan iki gramlık adamlığı var peze…." şeklinde ifadeler kullanması tepki çekti.

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CHP’li Başkandan muhtara alçak sözler! Küfür ve hakaretleri kamerada! O anlar saniye saniye kaydedildi
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