CHP’li Başkandan muhtara alçak sözler! Küfür ve hakaretleri kamerada! O anlar saniye saniye kaydedildi

AĞIR SÖZLER SARF ETTİ

Görüntülerde Başkan Çavuşoğlu'nun Gündoğdu'ya ağır sözler sarf ettiği duyuldu.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ!

Başkan Çavuşoğlu'nun "Bir sürü yazı yazıyor şe... Millet de aslı var sanıyor. Ulan iki gramlık adamlığı var peze…." şeklinde ifadeler kullanması tepki çekti.