CHP’li başkandan personele mobbing! ’Kermese katılmayan personelin isimlerini isteyeceğiz’

Belediye Başkanı Tanju Çelik

Türkiye'nin en köklü kültür organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Bergama Kermesi, Bergama'nın tarihi, kültürel ve doğal değerlerini tanıtmak amacıyla Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde başlatılan bir festival olma özelliğini taşıyor. Cumhuriyet değerleriyle özdeşleşen böylesine önemli bir etkinlik öncesinde gündeme gelen söz konusu mesaj ise festivalin önüne geçen tartışmaların fitilini ateşledi.