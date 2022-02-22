Haberler Yaşam Haberleri CHP’li başkandan Türk bayrağına bir saygısızlık daha
Giriş Tarihi: 23.2.2022

CHP’li başkandan Türk bayrağına bir saygısızlık daha

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
CHP’li başkandan Türk bayrağına bir saygısızlık daha
Bursa'da Marmara denizine hâkim bir tepede bulunan 15 metre yüksekliğindeki Türk Bayrağı ve Anıtını, sessiz sedasız ortadan kaldırtan Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz, Kordonboyu kanal mevkiinde yere yaptırdığı ve "Türk Bayrağı yere serilmez" şeklindeki tepkilere rağmen vazgeçmediği anıtı kaderine terk etti. Anıt parkın bakımsız ve içler acısı hali pes dedirtti. Kordon boyundaki Kanal mevkiindeki parkta, sokak hayvanları tarafından eşilerek bozulan ve rengi solan Türk Bayrağını ile paslanmış ve bakımsız demirlerden oluşan silueti görenler gözlerine inanamadı.



Türk Bayrağı ve Anıtın içler acısını halini gören ve bunu sosyal medya hesabından paylaşan Memleket Partili Mudanya Belediyesi Meclis üyesi Mehmet Er, "Üç yönden Büyük Önder Atatürk'ün siluetinin göründüğü anıt, ne yazık ki kaderine terk edilmiş haliyle hem hemşerilerimizin hem de dışarıdan gelen misafirlerimizin içini sızlatıyor. Silueti oluşturan metal parçalar ve bunların monte edildiği metal direkler pas içinde çürümeye bırakılmış. Bazı direklerin ise zeminle bağlantı noktaları çürümüş ve rüzgârla birlikte sallanarak tehlike arz eder hale gelmiş" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Beyaz Saray'dan Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin açıklama: İşgal olarak görüyoruz! Putin'den ABD'ye jet yanıt
Başkan Erdoğan Senegal Stadyumu'nun açılışına katıldı
Son dakika: Putin'in kararı sonrası ABD Başkanı Joe Biden'dan önemli açıklamalar: Rusya'ya yaptırımlarımız artacak
SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den savaş açıklaması
Haydar Dümen'in mirası hiç tanımadıklarına kaldı! 100 milyonluk kayıp miras!
Sedef Kabaş’ın “piyasa dolandırıcılığı” davasında yeni gelişme
Son Dakika Haberi | Rusya Ukrayna krizinde flaş! Almanya’nın yaptırım kararına Rusya’dan yanıt gecikmedi
Son dakika: ABD ve Ukrayna Dışişleri Bakanları'ndan önemli açıklamalar: Putin'in planı Ukrayna'yı işgal etmekti
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Son dakika: 22 Şubat koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları...
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP’li başkandan Türk bayrağına bir saygısızlık daha
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA