CHP’li Başkanın algı operasyonu ifşa oldu

2015 yılında başladığı belediye hizmet binasını geçen onca süreye rağmen bitiremeyen, 2017 yılında başladığı otopark projesine yarım bırakan CHP Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, çareyi algı operasyona sığınmakta buldu. Fakat "Ankara'dan bir türlü randevu alamıyorum" diyen Gökhan'ın iddiaları bir kez daha çöktü. Başkan'ın randevu isteğinin aksine kendisinin de Çanakkale'ye katma değer sağlayacak devlet ya da hayırseverler tarafından yapılan hiç bir projenin açılış ve inceleme davete katılmadığı ortaya çıktı.

KÖPRÜYE 4 YIL SONRA GİTTİ HAYRAN KALDI

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, dünyanın en uzun asma köprüsü olma özelliğini taşıyan ve 2017'de temelleri atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hiçbir organizasyonuna katılmadı. Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın "Bülent Turan ise, "Tarihin emaneti Türkiye'nin en özel şehirlerinin başında gelen Çanakkale'mizin en kıymetli projelerinin bir tanesi olan Çanakkale Köprümüzü şehrimizin belediye başkanının incelememesini fakat eleştirmesini yadırgıyorum. İki kıtayı birbirine bağlayan bu köprü başkanı eminim ki heyecanlandıracaktır. Ben onu köprüye davet ediyorum, hayran kalacağına eminim" demişti. Turan'ın bu davetine aldırış etmeyen Gökhan, partisinden ve toplumun her kesiminden tepki alınca köprüye 4 yıl aradan sonra inceleme gezisinde bulundu. Köprüye hayran kalan Gökhan, 333 metre yükseklikte çektirdiği fotoğrafı da paylaşıp yapılan hizmeti tebrik etti.

TÜNELİ İNCELEMEDİ CAMİYE "BÜYÜK" DEDİ

Gökhan, geçtiğimiz Ay Ulaştırma ve Alt yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştirilen ve Çanakkale'yi İzmir ve Balıkesir'e bağlayan 40 dakikada kat edilebilen 24 kilometrelik Kazdağları rampalarını 5 dakikaya düşüren tünellerin ışık göründü programına da katılmadı. Yerin 240 metre altına inşa edilen ve toplam 5 bin 745 metre uzunluğunda olan tünel inşaatının ışık göründü programına davet edildiği halde katılmadığı ortaya çıkan Ülgür Gökhan'a birçok kesimden tepki yağmıştı.

Gökhan geçtiğimiz haftalarda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Kampüsünde, İÇDAŞ tarafından yaptırılan 18 Mart Hatime Ana Ulu Camii açılışına da katılmadı. Gökhan'ın 16. yüzyılın estetik mimarisini yansıtan, içerisinde eğitim, kurs ve sergilerin düzenleneceği salonların yer aldığı, 10 bin kişiye aynı anda ibadet etme imkanı sunan caminin açılışına "Çanakkale'ye çok büyük" olduğunu gerekçe göstererek katılmadığı ortaya çıktı.

"BU KENTİN SORUNLARI HEPİMİZİN"

"Çanakkale'nin her sorununu ve her ihtiyacını siyaset gözetmeden üstlenmek bizim boynumuzun borcu" diyen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan geçtiğimiz Ağustos ayında Belediye başkanı Ülgür Gökhan'a yaptığı ziyarette "Bu kentin sorunlarını, dertlerini masaya yatırmak hepimizin görevi. Çanakkale'miz zaman zaman belki hiçbirimizin hak etmediği gündemlerle Türkiye'nin gündeminde yer aldı. Bu tarz turizmi olumsuz etkileyen, siyaseti olumsuz etkileyen gündemleri doğru bulmadığımızı ifade etmiştim. İsteriz ki bundan sonra yatırımların öne çıktığı, muhabbetin, sohbetin, ilişkinin daha çok öne çıktığı bir dönem olsun. Biz bu konuda bundan sonraki süreçlerde görüşmeye, konuşmaya, sorunların çözümü için irade ortaya koymaya hazırız. Yeter ki iyi niyet olsun, yeter ki samimiyet olsun, yeter ki Çanakkale'mize katkı sağlayan adımlar olsun" demişti.