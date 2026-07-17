CHP’li belediye, babasının malını oğluna sattı

İzmir'in Kemalpaşa İlçesinde yaşayan Kadir Kök, 1975'te köy idaresi tarafından satılan araziyi, alım-satım sözleşmesiyle aldı. Yıllarca araziyi ekip biçen Kadir Kök, hayatını kaybedince arazi de oğlu Ercan Gök'e kaldı. Ancak CHP'li Kemalpaşa Belediyesi, arazinin kendisine ait olduğunu öne sürerek ihale yoluyla satışa çıkarmaya karar verdi. Babasının sağ iken ekip-biçtiği ve bütün köy sakinlerinin de ona ait olduğunu bildiği araziyi kurtarmak isteyen Ercan Kök, Kemalpaşa Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, babasına ait olan arazinin belediye tarafından ihaleye çıkarılmasına itiraz ederek, tapu iptali ve kendi adlarına tescilini talep etti. Ancak dava devam ederken belediye arsayı ihale yoluyla satışa çıkardı. Bunun üzerine Ercan Kök, ihaleye girerek araziyi tekrar satın almak zorunda kaldı. Mahkeme ise belediyenin yaptığı satış işlemine karşı tapu dairesine 'Tapu Davalıktır' şehri koyulmasını istedi.

"BABAMIN MALINI İHALEYLE BELEDİYEDEN SATIN ALDIM"

Belediyeye tepki gösteren Ercan Kök, "Babam araziyi, o dönem köy olan idarenin yaptığı ihalede parasını ödeyerek aldı. Aradan geçen yıllarda ekti, biçti kullandı. Daha sonra köy belediyeye bağlanınca, arazi kayıtlara belediyeye tapulu olarak geçirilmiş. Köy tüzel kişiliğinin sattığı malı belediyenin yeniden satışa çıkartılması hukuka aykırıdır. Babamın malını satan belediyenin açtığı ihalenin iptalini de istedik. Ancak mahkeme kararları belediye kararlarından daha yavaş işlediği için ihale yapıldı. İhaleye bir tek ben girdim. Çünkü herkes bu arazinin belediye ait olmadığını bildiği için, satın almayı da düşünmedi. Sonuçta, babamın malını oğlu olarak belediyeden ihaleyle satın aldım. Hukuki yollardan hakkımı sonuna kadar arayacağım" dedi.