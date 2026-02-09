Haberler Yaşam Haberleri CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında Adli kontrol kararı
Giriş Tarihi: 9.02.2026 12:10

CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya hesabından paylaştığı ve “cinsel taciz” içerdiği iddia edilen mesajla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Dede, savcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma çerçevesinde Hasbi Dede’ye ait cep telefonlarına da incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi.

Giresun'un Görele ilçesinde, CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında sosyal medya hesabından paylaştığı ve "cinsel taciz" içerdiği öne sürülen mesaj nedeniyle yapılan şikâyet üzerine Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında savcılığın talimatıyla ifadeye çağrılan Dede, akşam saatlerinde adliyeye gelerek ifade verdi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Dede hakkında mahkeme, adli kontrol uygulanmasına karar vererek tutuksuz yargılanmasına hükmetti. Soruşturma çerçevesinde Hasbi Dede'ye ait cep telefonlarına da incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI

Mahkeme çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlara kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Dede, 4 Nisan 2024 tarihinde mazbatasını aldığını hatırlatarak, görev süresi boyunca hizmet etmeye devam edeceğini belirtti. Dede, "Bugün hâkim karşısına çıktım. Yaşanan süreç nedeniyle üzüntü duyuyorum. Ancak görevimi daha güçlü bir şekilde sürdürmeye kararlıyım" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

