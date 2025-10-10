Haberler Yaşam Haberleri CHP’li belediye başkanından alkollü Cuma mesajı skandalı!
Denizli’de CHP'li Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak skandal bir paylaşım yaptı. Alkol şişelerinin fotoğraflarıyla birlikte Cuma mesajı yayınlayan Başkan Orpak, gelen tepkiler üzerine fotoğrafı kaldırma zorunda kaldı.

Denizli'de CHP'li Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak Cuma mesajı paylaşımıyla büyük tepki çekti. Başkan Orpak skandal paylaşımında Cuma mesajında alkol şişelerinin fotoğrafını kullanarak skandala imza attı. Orpak, gelen tepkiler üzerine alkol şişelerinin fotoğrafını kaldırmak zorunda kaldı.

Orpak tepki çeken mesajında "Güzel insanların yaşadığı güzel Buldan, hayırlı cumalar" ifadelerini kullandı. Başkan Orpak, tepkilerin ardından kaldırdığı alkol şişeleri fotoğrafının yerine Buldan manzarası fotoğrafını koyarak Cuma mesajını yeniden paylaştı.

