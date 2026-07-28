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Giriş Tarihi: 28.07.2026 14:39

CHP’li belediye hizmet alanı olan yere akaryakıt istasyonu açmıştı: İstinaftan belediyeye tokat gibi karar!

İzmir’de CHP’li Karabağlar Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl mayıs ayında hizmete açılan ve davalık olan akaryakıt istasyonu ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın benzin istasyonu için yaptığı itiraz İstinaf tarafından reddedildi. Başkan Kınay, mühürlenen benzin istasyonunu yıkmak ve orayı imarda göründüğü gibi yeşil alana katmak zorunda kalacak. SABAH, olayı ‘davalık istasyon’ başlığıyla 30 Kasım’da duyurmuştu.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
CHP’li belediye hizmet alanı olan yere akaryakıt istasyonu açmıştı: İstinaftan belediyeye tokat gibi karar!
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30 yıl boyunca özel firmalara kiralanan, son 1 yıldır atıl durumda kaldıktan sonra geçtiğimiz yıl mayıs ayında CHP'li Karabağlar Belediyesi şirketi KARBEL AŞ'ye ait akaryakıt istasyonu Başkan Helil Kınay'ın öncülüğünde yeniden düzenlenerek Karabağlar Belediyesi bünyesinde hizmete açılmıştı. Kentin göbeğinde parkın içine yapılan akaryakıt istasyonu konumu ve kullanımı açısından davalık oldu. İstasyonunun açılışında Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, ilk yakıt dolumunu kendi makam aracına yaparken, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale de istasyona gelerek aracına yakıt almıştı.

RUHSAT İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI

İzmir 7. İdare Mahkemesi'ne başvuran yakındaki başka bir akaryakıt firması, belediye şirketine ait akaryakıt istasyonunun faaliyetinin durdurulmasını ve işyeri ruhsatının iptal edilmesini talep etti. Yapılan başvuruda akaryakıt istasyonunun daha önce hukuka aykırı şekilde işletildiği, gelen tepkiler nedeniyle bir yıldır faaliyetinin durdurulduğuna dikkat çekildi.

MAHKEME İSTASYONU. KAPATILMASINA KARAR VERDİ

İzmir 7. İdare Mahkemesi imar planlarını inceledikten sonra söz konusu olanın yeşil alan kapsamında kaldığını benzin istasyonu olarak işaretlenmediği sonucuna vararak ruhsatın iptaline ve benzin istasyonunu kapatılmasına karar verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, mahkemenin kararının ulaşmasından sonra encümen toplantısında karar alarak benzin istasyonunun faaliyetini durdurup mühürleme işlemi yapıp pompaları naylonla kapatarak kullanım dışı hale getirdi.

İSTİNAF KARARI ONADI

Karabağlar Belediyesi yerel mahkeme kararına itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. İzmir Bölge İdare Mahkemesi Karabağlar Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir 7. İdare Mahkemesi'nin almış olduğu benzin istasyonun kapatılması kararına ilişkin itiraz değerlendirdi. Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi, yerel mahkeme tarafından alınan kararın yasalara ve usule uygun olduğuna belirtip itirazları reddedip karanın onanmasına karar verdi.

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CHP’li belediye hizmet alanı olan yere akaryakıt istasyonu açmıştı: İstinaftan belediyeye tokat gibi karar!
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