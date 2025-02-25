CHP’li belediye işçilerin alacaklarını ve mesailerini ödemeyince işçiler işi bıraktı: Adana çöp yığınına döndü!

Özellikle Balıkçılar ve Kasaplar Çarsısı'nda biriken çöplerin alınmaması nedeniyle vatandaşlar ve esnaf belediyeye tepki gösterdi. Esnaflardan Salman Esmeray (43), "Türkiye'nin 5'inci büyük kenti Adana'da durumunu görün, içler acısı. Müşteriler pis kokudan buraya gelmiyor. Bir başkan çalışanların alın terini nasıl vermez? Ama Oya başkan şunu unutmasın bunun bir daha ki dönemi var. Gelip burada oy isterken vaatlerini sıraladı. Eğer bir belediye çöpümüzü toplamıyorsa Oya Tekin'in o başkan koltuğunda ne işi var" diyerek tepkisini dile getirdi.

VERİLEN SÖZLER TUTULMADI

Bu arada yerel seçimlerden bu yana alacaklarını ve mesailerini alamayan işçiler Seyhan Belediyesi önünde toplanarak eylem yaptı. İşçiler adına açıklama yapan Genel- İş 1 No'lu Adana Şube Sekreteri Savaş Kartal, "Seyhan Belediyesi yönetimiyle sürekli görüşmeler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Ancak hiçbir sonuç alamadık. Verilen ödeme sözleri tutulmadı. İşçilerimizin mağduriyeti devam ediyor. İşçilerin gecikmiş alacakları ödenmelidir. Uygulanan işten çıkarma tehditlerine son verilmelidir. Ayrıca emekli olanların tazminatları da bugüne kadar ödenmemiştir" dedi.