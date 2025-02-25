Haberler Yaşam Haberleri CHP’li belediye işçilerin alacaklarını ve mesailerini ödemeyince işçiler işi bıraktı: Adana çöp yığınına döndü!
Giriş Tarihi: 25.2.2025 16:42 Son Güncelleme: 25.2.2025 16:45

CHP’li belediye işçilerin alacaklarını ve mesailerini ödemeyince işçiler işi bıraktı: Adana çöp yığınına döndü!

Adana'nın CHP’li Seyhan Belediyesi başta temizlik görevlilerinin olmak üzere 31 Mart yerel seçimlerden bu yana alacaklarını ve mesailerini ödemeyince işçiler işi bırakma eylemi başlattı. Temizlik görevlileri çöpleri toplamama kararı alınca, kent adeta çöp yığınına döndü. Çöpleri alınmayan vatandaşlar Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’e tepki gösterirken, bazı vatandaşlar da alınmayan çöpleri yaktı. Çöplerin toplamaması nedeniyle kent pis kokulardan geçilmez oldu.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
CHP’li belediye işçilerin alacaklarını ve mesailerini ödemeyince işçiler işi bıraktı: Adana çöp yığınına döndü!

Özellikle Balıkçılar ve Kasaplar Çarsısı'nda biriken çöplerin alınmaması nedeniyle vatandaşlar ve esnaf belediyeye tepki gösterdi. Esnaflardan Salman Esmeray (43), "Türkiye'nin 5'inci büyük kenti Adana'da durumunu görün, içler acısı. Müşteriler pis kokudan buraya gelmiyor. Bir başkan çalışanların alın terini nasıl vermez? Ama Oya başkan şunu unutmasın bunun bir daha ki dönemi var. Gelip burada oy isterken vaatlerini sıraladı. Eğer bir belediye çöpümüzü toplamıyorsa Oya Tekin'in o başkan koltuğunda ne işi var" diyerek tepkisini dile getirdi.

VERİLEN SÖZLER TUTULMADI

Bu arada yerel seçimlerden bu yana alacaklarını ve mesailerini alamayan işçiler Seyhan Belediyesi önünde toplanarak eylem yaptı. İşçiler adına açıklama yapan Genel- İş 1 No'lu Adana Şube Sekreteri Savaş Kartal, "Seyhan Belediyesi yönetimiyle sürekli görüşmeler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Ancak hiçbir sonuç alamadık. Verilen ödeme sözleri tutulmadı. İşçilerimizin mağduriyeti devam ediyor. İşçilerin gecikmiş alacakları ödenmelidir. Uygulanan işten çıkarma tehditlerine son verilmelidir. Ayrıca emekli olanların tazminatları da bugüne kadar ödenmemiştir" dedi.

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CHP’li belediye işçilerin alacaklarını ve mesailerini ödemeyince işçiler işi bıraktı: Adana çöp yığınına döndü!
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