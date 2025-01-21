Haberler Yaşam Haberleri CHP’li Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten'e re’sen soruşturma: Gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 21.1.2025 11:13 Son Güncelleme: 21.1.2025 11:23

CHP’li Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten'e re’sen soruşturma: Gözaltına alındı

İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik skandal sözleri nedeniyle Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılmıştı. Sosyal medyadan aynı şekilde paylaşım yapanlar hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Manisa Yunus Emre Belediyesi CHP Meclis Üyesi Mertcan Üreten gözaltına alındı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
CHP’li Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten’e re’sen soruşturma: Gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün yaptığı basın açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle "Tehdit" ve "Terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI

İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmanın ardından Başsavcılık, twitter ve benzeri sosyal medya platformlarından aynı şekilde paylaşım yapanlar hakkında da resen soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturma kapsamında aynı şekilde paylaşım yaptığı iddiasıyla CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Manisa'da gözaltına alındı. Meclis Üyesi Üreten'in ifadesi, talimat ile Ses Ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alınacak.

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CHP’li Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten'e re’sen soruşturma: Gözaltına alındı
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