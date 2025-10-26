CHP’li belediye merayı mezarlık yapmak istiyor, köylü isyanda!

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki kırsal Sancaklı Mahallesi geçen sene meydana gelen Yamanlar orman yangınında zarar görmüştü. Köylüler geçen yıl meydana gelen orman yangınını izlerini silmeye çalışırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin köyün 1000 dönümlük merasının 600 dönümünü mezarlık yapma kararıyla büyük bir şok yaşadı. Büyükşehir Belediyesi'nin mezarlık kararına isyan eden köylüler, bu bölgenin hayvanların otladığı alan olduğunu belirterek yanlış karardan dönülmesini istiyor.

3 BİN KÜÇÜK BAŞ HAYVANIMIZ VAR

Sancaklı Köyü Muhtarı İlhan Kaya, "Doğançay mezarlığı 1000 dönüm meranın 600 dönümüne yapılacak. Şu an hazırlık aşamasında. Biz bu mezarlığı Sancaklı Mahallesi sakinleri olarak istemiyoruz. Bütün aileler geçimini hayvancılıktan sağlıyor. 3 bin küçük baş hayvanımız var. Hayvanlarımız burada otluyor. Bu mera köyün tapulu yeri. Belediyenin başka yerlerde tapulu yerleri var. Oralara yapabilir. Eğer burayı mezarlık yaparlarsa hayvancılık biter" dedi.

YANLIŞ KARAR

Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan 80 yaşındaki Süleyman Çelik, "Yanlış karar. Buraya mezarlık yapılmasını istemiyoruz. Bizim meramıza göz diktiler. Ormanımız yandı. Yeni yangından çıktık. Şimdi de meramızı mezar yapacaklar. İnşallah bu yanlış karardan dönerler" dedi.

EKMEĞİMİZE GÖZ DİKTİLER

3 çocuk babası İlyas Kaya (73) "Köyü bitirmeye çalışıyorlar. Başka yerler varken meramıza neden mezarlık yapıyorlar. Ekmek yediğimiz yere göz diktiler" dedi. 4 çocuk babası Ali Çelik (70) , "Uzun yıllardır ailemi hayvancılıktan geçiniyorum. 1000'e yakın hayvanım var. Ekmeğimi bu işten kazanıyorum. Burayı mezarlık yaparsa taş mı yiyeceğiz" dedi.

DOZERLERİN ÖNÜNE YATARIZ

2 çocuk babası hayvancılıkla uğraşan Sedat Arasan (40) , "Kesinlikle buraya mezarlık yapılmasına karşıyız. Dozerlerin önüne yatacağız. Bizi ezip geçmeleri lazım. Karşıyaka'da Sancaklı ile beraber 2 köy var. Bu köyler hayvancılıkla uğraşıyor. Birine mezarlık diğerini de çöplük yapmak istiyorlar. Karşıyaka'da doğal hayvancılık ve bahçe işlerini bitirecekler. Bu insanlar taş mı yiyecek" diye isyan etti. 2 çocuk babası Bora Çelik (36) "Hayvancılıkla uğraşıyorum. Eğer buraya mezarlık yapılırsa bizi bitirirler. Yangından sonra hayvanlarımızı ormana götüremiyoruz. Girişler yasak. Hayvanlarımızın tek otladığı yer olan merayı kapatacaklar. Hangi akla hizmet böyle bir karar alındı bilemiyorum. Bize sormadan meramızı kapatacaklar" dedi.