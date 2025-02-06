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Giriş Tarihi: 7.2.2025

CHP’li belediyede Tiktok faciası

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
CHP’li belediyede Tiktok faciası
Geçtiğimiz günlerde İzmir'de 10 yaşındaki Mert Yetiştiren'in Tiktok'taki kolonya akımından etkilenerek üzerine döktüğü kolonyayı ateşe vermesi sonucu hayatını kaybetmesinin yankıları sürerken bir Tiktok faciası da İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşandı. Seferihisar Belediyesi'nde görev yapan bir daire amiri, emrinde çalışan engelli bir personelin üzerine "şaka" adı altında önce kolonya döktü, ardından da ateşe verdi. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan Murat Sakarya olaya sebep olan idare amiri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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CHP’li belediyede Tiktok faciası
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