CHP’li belediyeden ihale alan firmadan yeşil alana kaçak yapı!

Denizli Merkezefendi Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Aki, Merkezefendi Belediyesi Şubat ayı belediye meclisinde yapılan toplantıda gündem dışı söz alarak, şok iddialarda bulundu. Aki, 2023 yılından itibaren, daha önce Merkezefendi Belediyesi'nin çöp ihalesini kazanan, şimdide DESKİ ve Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin araç ve iş makinesi ihalesini gerçekleştiren firmanın, Merkezefendi Belediyesi'ne ait yeşil alan üzerine kaçak yapı yaptığı ve yeşil alanı dikenli teller ile çevirip kullandığını gündeme getirdi.

İŞGAL KAÇ YILDIR SÜRÜYOR?

Yavuz Aki konuşmasında "Gümüşçay Mahallesi'ndeki yeşil alan, belediyeden ihale almış, daha önce belediyemizle çalışan ve şuanda Denizli Büyükşehir Belediyesi ile çalışan firma tarafından işgal edilmektedir. Bu konudan haberiniz var mı ? Belediye sınırlarında yeşil alan olarak görülen bu yerin, bu yerişini siz mi tahsis ettiniz? Kaç yıldır bu yerde işgal sürüyor, burası ile ilgili kira alınıyor mu? Ayrıca buradaki bazı yapılar var, bunlarla ilgili bir işlem yapıldı mı? Bu konudan bilginiz var mı ? Kayıtlara geçmesi ve kamuoyunun bilgilenmesini istiyoru" dedi.

Yavuz Aki

BELEDİYE İNCELEME BAŞLATACAK

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, geçmiş dönemde bu firma çalıştıklarını itiraf ederek, "Eylül 2024 tarihinde ihale sona erdi. Yeşil alan konusunda hassasız. Konu hakkında bilgim yok. Gerekli inceleme başlatılacak" dedi.