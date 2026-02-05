Haberler Yaşam Haberleri CHP’li belediyeden ihale alan firmadan yeşil alana kaçak yapı!
Giriş Tarihi: 5.02.2026 16:50

Denizli’de Merkezefendi Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Aki, 2023 yılından itibaren daha önce CHP’li Merkezefendi Belediyesi'nin çöp ihalesini kazanan, şimdi de DESKİ ve Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin araç ve iş makinesi ihalesini gerçekleştiren firmanın Merkezefendi Belediyesi’ne ait yeşil alan üzerine kaçak yapı yaptığı ve yeşil alanı dikenli teller ile çevirip kullandığını iddia etti. İddialar sonrası CHP’li Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan inceleme başlatacaklarını söyledi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Denizli Merkezefendi Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Aki, Merkezefendi Belediyesi Şubat ayı belediye meclisinde yapılan toplantıda gündem dışı söz alarak, şok iddialarda bulundu. Aki, 2023 yılından itibaren, daha önce Merkezefendi Belediyesi'nin çöp ihalesini kazanan, şimdide DESKİ ve Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin araç ve iş makinesi ihalesini gerçekleştiren firmanın, Merkezefendi Belediyesi'ne ait yeşil alan üzerine kaçak yapı yaptığı ve yeşil alanı dikenli teller ile çevirip kullandığını gündeme getirdi.

İŞGAL KAÇ YILDIR SÜRÜYOR?

Yavuz Aki konuşmasında "Gümüşçay Mahallesi'ndeki yeşil alan, belediyeden ihale almış, daha önce belediyemizle çalışan ve şuanda Denizli Büyükşehir Belediyesi ile çalışan firma tarafından işgal edilmektedir. Bu konudan haberiniz var mı ? Belediye sınırlarında yeşil alan olarak görülen bu yerin, bu yerişini siz mi tahsis ettiniz? Kaç yıldır bu yerde işgal sürüyor, burası ile ilgili kira alınıyor mu? Ayrıca buradaki bazı yapılar var, bunlarla ilgili bir işlem yapıldı mı? Bu konudan bilginiz var mı ? Kayıtlara geçmesi ve kamuoyunun bilgilenmesini istiyoru" dedi.

Yavuz Aki

BELEDİYE İNCELEME BAŞLATACAK

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, geçmiş dönemde bu firma çalıştıklarını itiraf ederek, "Eylül 2024 tarihinde ihale sona erdi. Yeşil alan konusunda hassasız. Konu hakkında bilgim yok. Gerekli inceleme başlatılacak" dedi.

