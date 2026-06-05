CHP’li belediyeden Türk-İslam tarihine saygısızlık

Sancaktepe Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nın ilk birleşiminde, CHP'li belediye yönetiminin Türk tarihine ve medeniyet mirasına yönelik sergilediği dışlayıcı tavır damga vurdu. AK Parti Grup Başkanvekili Av. Yunus Ustahabipoğlu, kürsüden yaptığı konuşmada ilçedeki eğitim ve kültür merkezlerinde yer alan tarihi şahsiyetlerin isimlerinin kaldırıldığını belirterek, CHP zihniyetinin milli değerleri hedef alan bu uygulamasına çok sert tepki gösterdi.

"MEDENİYETİN HAFIZASINA KAZINMIŞ İSİMLER"

Konuşmasında dersliklerden ve sanat atölyelerinden kaldırılan isimleri tek tek sayan Ustahabipoğlu, bu şahsiyetlerin sıradan isimler olmadığını ve Türk tarihinin köklü mirasını temsil ettiğini vurguladı. Ustahabipoğlu, şu ifadeleri kullandı: "AK Parti döneminde ilçemizde kurulan kültür merkezlerinde, bilgi evlerinde dersliklere ve sanat atölyelerine some isimler verilmişti. Bunlar öyle sıradan isimler değil; medeniyetin hafızasına kazınmış, bu milletin yetiştirdiği büyük şahsiyetler. İbn-i Haldun, Ali Kuşçu, İbn-i Heysem, Harezmi, Itri Efendi ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın annesi Hüma Hatun... Dünyanın hangi coğrafyasına giderseniz gidin saygıyla karşılanacak bu isimleri bulundukları yerden söküp atmanın mantığı neydi?"

"HAREZMİ SİZE KARŞI PROPAGANDA MI YAPTI?"

CHP yönetiminin tarihi şahsiyetlere karşı takındığı bu tavra tepki gösteren Ustahabipoğlu, belediye yönetimine dönerek şu soruları yöneltti:

"Harezmi hangi seçimde sizin rakibiniz oldu? İbn-i Haldun'un AK Parti üyesi olduğunu mu düşündünüz? Ali Kuşçu'yu Sayın Devlet Bahçeli'nin danışmanı mı sandınız? Bu insanların hangisi size karşı propaganda yaptı? Allah aşkına söyleyin."

MECLİS BAŞKANI HABERSİZ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Ustahabipoğlu'nun açıklamaları üzerine araya giren Meclis Başkanı, yaşanan bu isim temizliğinden haberdar olmadığını iddia ederek, "İlgili başkan yardımcısı arkadaşımız da bir söylesin, bu isimler nereden sökülmüş? Ben ilk defa duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Ustahabipoğlu'nun adres olarak Necmettin Erbakan Külliyesi'ni göstermesi ve "Hepsi sökülmüş" sözlerini tekrarlaması üzerine, salondaki CHP'li meclis üyelerinden "Eski derslikler orada duruyor, yeni derslikler oluşturulduğu için bu durum yaşandı" savunması geldi.

"ZERRECE DE OLSA KALBİNİZ ACIDI MI?"

Meclis Başkanının bilgisi olmadığını öne sürmesi üzerine konuşmasını sürdüren Ustahabipoğlu, Türk tarihine ait izlerin silinmesine tepkisini sürdürerek, "Sayın Başkanım, anladım ki sizin konudan bilginiz yok. Peki, bunu oradan sökerken zerrece de olsa kalbiniz acıdı mı?" diyerek tepkisini net bir şekilde dile getirdi.